I due dettagli da cui si capisce che la foto di Kate Middelton è stata modificata: l’analisi La foto di Kate Middleton con i suoi tre figli è stata diffusa alle agenzie di stampa in occasione della festa della mamma, nel Regno Unito si celebra prima che in Italia. Le imprecisioni nello scatto hanno subito gonfiato diverse teorie del complotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima uscita pubblica di Kate Middleton non è stata esattamente un successo. La famiglia reale del Regno Unito ha distribuito alle agenzie di stampa una fotografia della principessa del Galles che è stata poi considerata troppo modificata. Associated Press e Reuters sono arrivate anche a ritirare l’immagine diffusa da Kensington Palace perché non rispettava le loro policy.

Le modifiche sono state ammesse dalla stessa Kate Middleton che sui suoi canali social ufficiali ha spiegato non solo che la foto è stata modificata ma che è stata lei stessa a farlo. “Come molti fotografi amatoriali ogni tanto faccio qualche esperimento con l’editing”.

I due particolari da osservare

Una premessa. La foto ritrae Kate Middleton insieme ai tre figli avuti con il principe William: George, Charlotte e Louis. L'immagine è sostanzialmente vera ma senza dubbio si possono notare le tracce di qualche intervento fatto con Photoshop. Sono dettagli piccoli che con buona pace dei complottisti non dicono molto sullo stato di salute di Kate Middleton dopo l’intervento.

I dettagli da guardare per capire che sulla foto c’è stato un’intervento con Photoshop sono due. Il primo è la manica di Charlotte. C’è una porzione nell’orlo della manica che non coincide con il resto del vestito. È possibile che la mano di Charlotte sia stata spostata o che una porzione del maglione sia stata semplicemente cancellata.

Altri dettagli più piccoli si possono vedere nel pavimento. In basso a sinistra si vede una piccola sfasatura nei colori. Nessun intervento invece sulla mano del principe Louis che è solo messa in una posa bizzarra. Questo particolare aveva sollevato all’inizio anche qualche accusa sull’uso dell’intelligenza artificiale, visto che una volta questi software faticavano riprodurre esattamente il numero di dita. Altri interventi sulla foto non sono visibili o almeno non sono identificabili.