Il caso Kate si allarga: c'è una foto della Regina Elisabetta II tra le immagini modificate Secondo molti osservatori la foto di Kate Middleton con i figli non sarebbe l'unica ad essere stata modificata. Negli archivi dei Royals ci sarebbero altre immagini passata dalla mano di Photoshop, in una di queste c'è anche la Regina Elisabetta II.

A cura di Valerio Berra

L’ultima foto pubblicata da Kate Middleton ha aperto un baratro. La principessa del Galles ha diffuso una foto insieme ai figli per celebrare la festa della mamma. Uno scatto semplice che nel giro di qualche ora ha aperto una nuova stagione di teorie del complotto. La foto è stata distrattamente modificata con Photoshop almeno due volte, come dicono i metadati. Kate ha ammesso di averla modificata lei stessa, come avrebbe fatto una qualsiasi fotografa amatoriale.

A partire da questo singolo episodio le foto della famiglia reale sono state passate al setaccio da schiera formata da complottisti di varia natura ed esperti di fotoritocco. Niente di eccezionale. Però in effetti qualche modifica negli scatti passati si può trovare abbasta facilmente. Fra le fotografie incriminate c’è anche uno scatto che ritrae la Regina Elisabetta insieme ai membri più piccoli della famiglia reale.

La fotografia della Regina Elisabetta II

Lo scatto arriva da Balmoral, il castello della famiglia reale che si trova in Scozia. È stata una delle residenze preferite proprio dalla Regina Elisabetta. La foto è stata pubblicata il 21 aprile del 2023, il giorno in cui la regina avrebbe compiuto 97 anni. La Regina è morta l'8 settembre del 2022. L'idea alla base della pubblicazione era quella di distribuire uno scatto inedito alle agenzie stampa con tutti i nipoti. Secondo il Guardian ci sono parecchi particolari che non tornano.

Guardando bene si trovano piccoli elementi che sono stati spostati, la trama del tappeto che non coincide lungo tutto il pavimento e la figura del principe Louis sembra essere stata copiata per intero. Errori da principiante. La foto non ha subito un editing pesante ma solo qualche piccolo aggiustamento che però ha lasciato delle tracce evidenti. La foto sembra che sia stata scattata da Kate Middleton.

Sempre secondo il Guardian questa foto non avrebbe generato tutto il complesso di attenzioni che stiamo vedendo ora solo perché si trattava di una foto meno importante. In questo caso infatti si trattava di una foto celebrativa, senza nessuna importanza strategica.