Kate Middleton e le sue condizioni di salute, l’indiscrezione: “Ha subito una ileostomia”

Quella che doveva essere un'assenza temporanea per un'operazione all'addome si sta trasformando in un mistero "reale". A metà gennaio l'ufficio stampa di William e Kate Middelton aveva annunciato che la principessa era stata ricoverata per un intervento e che sarebbe tornata a svolgere gli incarichi ufficiali a fine marzo. La sua prolungata scomparsa dalle scene, però, non ha fatto altro che alimentare teorie sul complotto e accrescere le ipotesi sulle condizioni di salute di Kate. Tra foto manipolate e voci di crisi tra lei e William, spunta una nuova supposizione : "La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto". A scriverlo sulla sua pagina è Jessica Reed Kraus, seguitissima blogger americana, nota per rivelazioni su personaggi pubblici (che si sono spesso rivelate esatte).

Che fine ha fatto Kate? Le nuove indiscrezioni

"Non volevo condividere quest'informazione su Kate a meno che non fosse stata confermata da almeno una seconda fonte. Ora ho tre conferme" scrive Jessica Reed Kraus sul proprio account Instagram @houseinhabit. La blogger, che in passato aveva realizzato scoop su Ghislaine Maxwell (ex compagna di Jeffrey Epstein) e Britney Spears , ha rivelato ai suoi followers (1,2 milioni):

La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane. Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos.

L'indiscrezione riportata da Jessica Reed Kraus è comparsa poi anche su un'altra pagina Instagram che si occupa di reali: @fromberkshiretobuckingham. A gestire l'account è Jane Barr che, riprendendo la notizia, ha aggiunto:

Ciao Jane. Sono certo che hai già ricevuto questo messaggio, ma il mio amico nel Regno Unito (amico di un giornalista britannico) mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale

L'ileosotomia è un intervento chirurgico che consiste nella deviazione di una porzione dell'intestino tenue – l'ileo – attraverso un'apertura sull'addome a cui successivamente deve essere applicato un sacchetto esterno.

Le teorie della cospirazione su Kate Middelton

Tra chi è realmente preoccupato sulle condizioni di salute della principessa del Galles e chi non perde occasione per fare ironia, sui social network e nelle trasmissioni televisive proliferano congetture su Kate Middelton. Come sta? Dove si trova? Un articolo della CNN prova a fare il punto della situazione, menzionando la proliferazione di gruppi su X (ex Twitter) in cui gli utenti si improvvisano investigatori per scoprire che fine abbia fatto Kate Middelton. È opinione diffusa che la molla che abbia fatto scattare il dibattito intorno alla principessa sia stata la sua ammissione di colpa per aver manipolato lo scatto – poi ritirato dalle maggiori agenzie di stampa – che la ritraeva con i figli. Una mossa inusuale che Federico Gatti a Fanpage.it definiva: "Grande mistero. Lei si è presa la colpa pubblicamente, già questo è un fatto straordinario, perché come sappiamo il codice della famiglia reale è never complain never explain".