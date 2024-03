Nuovo mistero sulla foto di Kate, ha cambiato il suo volto con una vecchia foto? Il confronto Secondo una serie di teorie del complotto che si stanno diffondendo sui social, la principessa del Galles avrebbe sostituito il suo volto con quello di una vecchia copertina. Un’analisi delle due foto però ha chiarito la situazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

La foto di Kate Middleton diffusa alle agenzie stampa dalla famiglia reale è diventata un caso. Doveva essere una mossa semplice. La principessa del Galles ha subito un intervento all’addome a gennaio. Da settimane si rincorrono voci sulle sue condizioni di salute. Per mettere a tacere ogni sospetto la Famiglia Reale del Regno Unito decide allora di pubblicare una foto di Kate con i suoi tre bambini in occasione della festa della mamma, nel Regno Unito si celebra un po' prima che da noi. Ma è bastato un dettaglio per scatenare i social.

La manica sinistra della principessa Charlotte era leggermente fuori posto. Quel tanto che bastava per far scattare l’allarme. La foto consegnata dalla Famiglia Reale per chiarire le condizioni di salute della principessa Kate era stata modificata con Photoshop? Cominciano i sospetti, l’analisi dei metadati, le teorie del complotto. Alla fine Kate ammette: sì, “come tutti i fotografi amatoriali” anche lei si diverte a usare i programmai di editing. La foto è stata ritirata dalle agenzie ma ora c’è un nuovo problema.

L'analisi della copertina pubblicata su Vogue

Su X (fu Twitter) diversi account stanno pubblicando una teoria secondo cui gli interventi di Kate Middleton sulla foto sarebbero stati molto più pesanti di quello che è emerso. Sempre che ovviamente scegliamo di affidarci alla versione ufficiale secondo cui l’editing di una foto tanto importane sarebbe stato affidato direttamente alla principessa.

L’idea alla base di questa teoria è che il volto di Kate sarebbe stato preso da una copertina della versione britannica di Vogue pubblicata nel giugno del 2016. Come potete vedere dal post in fondo all'articolo, gli account che hanno diffuso questa teoria hanno accostato le due immagini e le hanno sovrapposte. Noi siamo andati a prendere l’immagine originale della copertina e quella diffusa dalla Famiglia Reale. Purtroppo per i complottisti l’esito del confronto è abbastanza chiaro. Certo, l’espressione di Kate Midlleton è molto simile. E certo, la principessa non è cambiata molto negli ultimi otto anni. Ma se dobbiamo confrontare le due foto, per quello che possiamo vedere dalle immagini, stiamo parlando di due scatti differenti.

Nella copertina di Vogue il tono della carnagione è diverso, Kate è più abbronzata. Ci sono meno rughe e quelle che ci sono non corrispondono a quelle dell’ultima foto rilasciata. E ancora. Il riflesso negli occhi è diverso, il sorriso è leggermente disegnato su Vogue è leggermente più storto e anche le sopracciglia hanno due forme leggermente differenti. Per gli elementi che abbiamo, al momento dobbiamo lasciare questa teoria sugli scaffali riservati ai complotti.