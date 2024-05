video suggerito

Su iPhone stanno tornando foto che gli utenti avevano cancellato: compresi i nudi Un bug legato al nuovo aggiornamento al sistema operativo Apple ha riportato a galla le foto scattate anche più di un decennio fa e cancellate dal sistema. L’azienda non ha ancora spiegato com’è possibile che le immagini non siano mai state sovrascritte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ogni cancellata è persa. O almeno così speravano alcuni utenti che avevano eliminato alcune foto dai propri telefoni. Magari sono state cancellate per fare spazio nella memoria del dispositivo. Oppure sono state distrutte perché contengono qualcosa di compromettente. In ogni caso, se sono state cancellate c’è un motivo.

Ma dopo l’aggiornamento alla versione iOS 17.5, alcuni utenti hanno cominciato a segnalare un comportamento anomalo nei loro iPhone, che ha cominciato a riportare a galla alcuni ricordi che erano stati sepolti di proposito.

Cosa è successo con l'aggiornamento iOS 17.5 che ha ripristinato alcune foto cancellate

“È molto inquietante, sono assolutamente terrorizzato”, scrive un utente su Reddit. Racconta di come abbia trovato per puro caso un’immagine un po’ "spinta" che aveva scattato e inviato al proprio partner nel 2021, nel pieno della pandemia. L’immagine è stata riportata a galla fra quelle scattate più di recente, come se fosse stata appena scattata. “L’avevo cancellata per sempre, ma dopo diversi anni è tornata. Com'è possibile?”, si è chiesto l'utente.

Non è il solo ad avere segnalato un evento simile, e neppure la fotografia più vecchia a essere stata ripescata dal cestino. Un altro utente sostiene di averne ritrovato quattro che erano state fatte addirittura quattordici anni prima, ma che aveva cancellato da iCloud.

In realtà, non è la prima volta che questo bug spunta fuori. Alcuni beta tester che hanno avuto accesso anticipato a iOS 17.5 si erano già lamentati del problema. "La foto sarebbe dovuta scomparire completamente dal mio iPhone perché quei dati dovrebbero alla fine corrompersi man mano che ne vengono sovrascritti di nuovi". Le immagini, infatti, non scompaiono direttamente quando vengono cancellate. A eliminarle in maniera definitiva è un processo che porta a sovrascrivere i bit, le unità minime dell'informazione digitale, con nuovi dati. Il fatto che siano tornate a galla alcune immagini cancellate anche prima, quindi, potrebbe significare che quelle porzioni di memoria non sono mai state sovrascritte.

Apple non ha ancora spiegato cosa è andato storto con il nuovo aggiornamento al sistema operativo o se c'è una soluzione a portata di mano. Intanto, gli utenti stanno cancellando le prove del passato (qualcuno anche a gruppi di 300 foto), nella speranza che non tornino in vita come zombie digitali.