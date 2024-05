video suggerito

Su alcuni iPhone sono riapparse all’improvviso le foto eliminate: cosa è successo Le immagini sono tornate sugli iPhone e iPad dopo l’aggiornamento iOS 17.5. Apple ha spiegato che il problema è stato causato dalla “corruzione dei database” e sottolineato che non ha mai avuto accesso alle foto cancellate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sul mio telefono è comparsa una foto che avevo eliminato anni fa", scrive un utente su Reddit. Non è l'unico. C'è chi segnala immagini del 2011 dentro la cartella "Recenti", e chi si è preoccupato dopo aver visto riaffiorare contenuti sensibili, come immagini di nudo, sul proprio dispositivo.

"Quando ho aperto la cartella c'erano foto NSFW – Not safe for work, per indicare immagini esplicite – che avevamo fatto io e il mio partner anni fa quando vivevamo separati. Le avevo cancellate definitivamente, ma sono magicamente tornate. Mi sento così a disagio".

"Ho visto una foto che avevo scattato in un vecchio concerto e che è riapparsa come se l'avessi salvata pochi minuti fa", ha aggiunto un altro utente. Le foto sono tornate sugli iPhone e iPad dopo l’aggiornamento iOS 17.5. Apple ha spiegato che il problema è stato causato dalla "corruzione dei database" e sottolineato che non ha mai avuto accesso alle foto cancellate. Il bug però ha sollevato nuove preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza degli utenti.

Cosa è successo ad Apple

Apple ha spiegato a 9to5Mac, testata dedicata ai prodotti dell'azienda, che il malfunzionamento è stato individuato nel database locale, contenuto sulla memoria del dispositivo. La società ha poi aggiunto che le immagini riapparse sugli smartphone non sono state memorizzate o sincronizzate con le foto di iCloud.

"Non dipende dai dispositivi collegati alla medesima utenza Apple ID", ha sottolineato l'azienda. "L'ultimo aggiornamento iOS lanciato da Apple correggerà il bug e, in futuro le foto cancellate non saranno ripristinate".

Chi ha venduto il vecchio smartphone?

Molti utenti si sono allarmati, preoccupati che le foto siano riapparse anche sui dispositivi vecchi che avevano venduto. Apple ha rassicurato i clienti spiegando che se le foto e i video sono stati cancellati e gli smartphone ripristinati le foto non dovrebbero comparire. Ha anche ribadito i passaggi da seguire per eliminare definitivamente le foto.

Per formattare il dispositivo bisogna premere su:

“Impostazioni”

"Generale"

"Trasferimento o Reimposta”

"Cancella tutti i contenuti e le impostazioni"

Cosa deve fare chi ha trovato le foto cancellate

Gli utenti che si sono ritrovati le foto cancellate sui loro dispositivi devono scaricare l'aggiornamento per iOS 17.5.1. Subito dopo dovranno individuare ed eliminare manualmente le immagini riapparse sul dispositivo. Le foto rimarranno nell'album degli "eliminati di recente" per 30 giorni.