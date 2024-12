video suggerito

Il "segreto" del fiocco di velluto che Kate Middleton ha indossato al concerto di Natale Kate Middleton ha incantato tutti col suo look rosso al concerto di Natale che si è tenuto qualche giorno fa all'abbazia di Westminster, ma in quanti conoscono il "segreto" del fiocco di velluto che ha portato al collo?

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata ufficialmente agli eventi pubblici dopo la lotta contro il cancro che l’ha tenuta lontana dai riflettori per quasi un anno. Lo scorso weekend ha partecipato insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis al Together at Christmas, il tradizionale concerto di canti natalizi che si tiene ogni anno all’abbazia di Westminster nel periodo dell’Immacolata. Per un appuntamento tanto importante ha curato il suo stile nei minimi dettagli, apparendo chic e glamour con un completo rosso e tartan in pieno stile natalizio. A fare la differenza è stato il fiocco nero che ha portato al collo: in quanti conoscono il “segreto” dell’accessorio?

Chi ha firmato il fiocco indossato da Kate Middleton

I fiocchi sono tra i must dell’inverno 2024-25, perfetti per seguire la mania del coquette style e per aggiungere un tocco romantico e chic a ogni tipo di look. Kate Middleton sembra saperlo bene, visto che per il concerto di Natale ne ha usato uno in velluto nero per completare il suo outfit dal mood natalizio. Se il cappotto era griffato e riciclato (è infatti un vecchio modello di Sarah Burton per Alexander McQueen), l’accessorio a effetto velvet era decisamente “alla portata” di tutti. Si tratta infatti di un modello firmato Jigsaw che sul sito ufficiale è ancora disponibile al prezzo di 28 euro.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Kate dà una "nuova vita" al fiocco per capelli

Il dettaglio che non può passare inosservato "spulciando" il sito del brand? Il fiocco di velluto nero indossato da Kate Middleton come “papillon” in realtà è un fiocco per capelli. Sul sito ufficiale di Jigsaw viene infatti presentato come un “fermaglio per capelli oversize che impreziosisce all’istante una coda di cavallo o uno stile sciolto”.

Il fermaglio per capelli di Jigsaw

Insomma, la principessa ha dimostrato di vantare una grande creatività dando una “nuova vita” a un accessorio solitamente utilizzato per arricchire gli hair look. In quante prenderanno ispirazione da lei e cominceranno a portare i maxi fiocchi per capelli al collo?

Kate Middleton col fiocco Jigsaw