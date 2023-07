Kate Middleton veste italiano con il blazer da quasi 2000 euro Kate Middleton dice addio agli abiti economici e per una visita ufficiale insieme a William e ai figli indossa un blazer di firmato da una Maison italiana. Ecco chi ha firmato e quanto costa il capo di lusso.

Kate Middleton in Blazé Milano

Tutti ormai conoscono l'eleganza innata di Kate Middleton: sempre impeccabile e perfetta nei suoi look ricercati la Principessa del Galles ama apparire in pubblico con completi mai sopra le righe, nonostante ciò riesce a catturare l'attenzione con la sua semplicità. Questa volta ci è riuscita indossando un balzer super chic firmato da un marchio italiano.

Kate e William con William e i figli visitano la base aerea Air Tattoo a Fairford

Poco prima di apparire a Wimbledon con un completo lime e una spilla a forma di fiocco, un omaggio alla Regina Elisabetta, Kate Middleton ha visitato insieme ai figli e al Principe William il Royal International Air Tattoo (RIAT), base aerea nel Gloucestershire. Per l'occasione ha lasciato nell'armadio i completi bon ton e le giacche dai colori pastello e ha scelto di indossare un look casual formale, con blazer gessato, shirt bianca aderente, pantaloni skinny di Alexander McQueen e ballerine a punta firmate Emmy London.

Kate Middleton in Blazé Milano

Chi ha firmato il blazer gessato di Kate Middleton

Il pezzo forte del look è senza dubbio il blazer beige in lino e seta dalla fantasia rigata in bianco, con rever a lancia e bottoni in pelle marrone. Si tratta di un capo firmato Blazé Milano, marchio celebre per i blazer di lusso creato da tre stylist e imprenditrici, Corrada Rodriguez D’Acri, Delfina Pinardi e Maria Sole Torlonia. Il marchio specializzato nella creazione di capospalla, dopo il successo degli ultimi anni ha iniziato a produrre anche altri capi femminili, lanciando poi una Bride Collection con blazer e tailleur in total white.

Giacca Blazé Milano

Il simbolo della Maison restano comunque i blazer con un dettaglio particolare in comune, ovvero le tasche laterali che hanno una forma tondeggiante, un dettaglio che li rende riconoscibili tra mille pur senza etichette o loghi in bella mostra.

Kate Middleton con i figli visitano la base aerea Air Tattoo a Fairford

Quanto costa il blazer firmato di Kate Middleton

Il blazer di Kate Middleton, che ormai è già sold out, è un capo di lusso il cui prezzo si aggira intorno ai 1700 euro. Le giacche del marchio Blazé Milano hanno infatti un costo che va dai 1200 ai 1900 euro. La Principessa del Galles fa dunque uno strappo alla "regola low cost". Kate indossa spesso abiti di marchi accessibili come Zara, massimo Dutti e H&M, questa volta punta su un capo di lusso di una griffe italiana, infrangendo anche la regola che vuole una reale inglese con indosso solo abiti firmati da stilisti british.