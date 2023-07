Kate Middleton in estate punta sul baby blue: è chic con abito a fiori e slingback Kate Middleton ha partecipato al Royal Charity Polo Day nei pressi di Windsor e ne ha approfittato per sfoggiare un look da imitare in estate con abito in baby blue e slingback: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ormai entrata nel pieno ma per i Royals le vacanze sembrano essere ancora un lontano miraggio. A dimostrarlo è l'agenda ricca di impegni di Kate Middleton, che quasi tutti i giorni si ritrova a viaggiare da un capo all'altro della Gran Bretagna per prendere parte a eventi ufficiali e istituzionali. L'avevamo lasciata in Scozia in blu elettrico per la seconda incoronazione di re Carlo III, oggi la ritroviamo al Guards Polo Club nei pressi di Windsor per il Royal Charity Polo Day. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco il look chic e bon-ton da imitare assolutamente nella bella stagione.

Chi ha firmato l'abito pastello di Kate Middleton

Il Royal Charity Polo Day, evento di beneficenza nel Guards Polo Club, è una vera e propria tradizione per Kate Middleton, che ogni anno vi torna con piacere insieme al marito William, mettendo in mostra il suo animo più sbarazzino. Ad attirare le attenzioni è stato il look in pieno stile estivo che ha scelto per l'occasione: la principessa ha puntato tutto sul baby blue, ovvero un adorabile azzurro pastello che si è rivelato perfetto per affrontare il caldo con eleganza. Ha indossato un abito firmato Beulah London, per la precisione il modello Sonia con la gonna morbida alla caviglia e le maniche lunghe a palloncino, decorato all-over con dei delicati fiorellini bianchi.

Kate Middleton in Beulah London

Kate Middleton, le slingback sono le scarpe must dell'estate

Ad aggiungere un ulteriore tocco glamour al look estivo di Kate Middleton sono stati gli accessori. Ha lasciato a casa la collana della regina Elisabetta II, preferendo dei gioielli un tantino più "pop" ma sempre molto preziosi, dagli orecchini a cerchio gold con "le spine" di Lenique Louis al bracciale coordinato di Sezane. Ha poi completato il tutto con una borsa celeste di Mulberry, mentre per quanto riguarda le scarpe ha optato per uno dei modelli più trendy del momento, le slingback, per la precisione le Lucia pumps color nude di Camilla Elphick. Il risultato? Incredibilmente chic e di sicuro saranno molte coloro che prenderanno ispirazione da lei in estate.