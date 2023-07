Kate Middleton con le perle di Elisabetta II: quanto vale la collana della seconda incoronazione Kate Middleton è stata tra le grandi protagoniste della “seconda” incoronazione scozzese di re Carlo III. In quanti hanno notato la sua collana di perle e diamanti? Ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è stata tra le grandi protagoniste della "seconda incoronazione" di Carlo e Camilla. A quasi due mesi dal sontuoso evento tenutosi a Westminster, i due nuovi sovrani hanno approfittato della Holyeood Week, il micro tour organizzato ogni anno dai reali britannici per celebrare la cultura scozzese, per ricevere nuovamente le corone e i gioielli simbolo della monarchia. La toccante funzione religiosa si è tenuta nella Cattedrale di St Giles di Edimburgo e ha visto la principessa del Galles spiccare tra tutti gli invitati in blu elettrico. In quanti hanno notato la sua preziosissima collana?

La collana di perle e diamanti ereditata da Elisabetta II

Per l'incoronazione "2.0" di re Carlo III Kate Middleton non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile. Per arricchire il suo outfit blu elettrico firmato Catherine Walker ha sfoggiato dei gioielli dal profondo significato simbolico e affettivo, tutti parte della preziosa collezione reale. Se da un lato il braccialetto è un cimelio ereditato da Lady Diana, l'appariscente collana è un regalo che la regina Elisabetta II aveva fatto alla principessa diversi anni fa. Si tratta del girocollo Four Row Japanese Pearl Choker: è contraddistinto da quattro file di perle giapponesi e la chiusura a fermaglio dalla forma ovale interamente tempestata di diamanti.

Kate Middleton col Four Row Japanese Pearl Choker

Tutte le volte che Kate ha indossato il girocollo

Naturalmente la collana è un omaggio alla Royal Family, per la precisione alla compianta sovrana scomparsa nel settembre 2022, basti pensare al fatto che Kate l'aveva già indossata sia in occasione dei funerali di Elisabetta II e del principe Filippo che durante i festeggiamenti per il loro 70esimo anno di matrimonio nel 2017. Sebbene si tratti di un gioiello dal valore inestimabile, visto che è un cimelio di famiglia, gli esperti hanno provato a stimare il suo prezzo. Stando ai calcoli riportati dal Daily Express, ad oggi il girocollo potrebbe costare tra le 23.000 e le 30.000 sterline (ovvero 27.ooo e 35.000 euro). In quanti sognano di indossare almeno una volta nella vita un prezioso tanto scintillante?

