Kate Middleton compie 42 anni, quale sarà il regalo speciale di re Carlo e come festeggerà La principessa del Galles compie 42 anni e per lei il sovrano ha in mente un dono molto speciale. Non sono previste grandi feste per l’occasione che la futura regina vuole godersi con la famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton compie 42 anni. La principessa del Galles festeggia un traguardo importante martedì 9 gennaio e sembra che il suo desiderio sia di festeggiarlo assieme a pochi intimi. Secondo alcuni insider della famiglia reale, la futura regina desidererebbe trascorrere la giornata con la famiglia, assieme ai figli George, Charlotte e Louis, e ovviamente al marito, il principe William. Nessun evento in grande stile in vista, quindi; Kate Middleton vuole solo godersi i suoi cari, anche in relazione ai mesi appena trascorsi.

Kate Middleton il giorno di Natale

La principessa è stata impegnata con uscite ufficiali che sono diventate sempre di più da quanto lei e il marito hanno assunto i titoli di principi del Galles, un onore che re Carlo ha voluto concederli per prepararli al loro futuro da sovrani del Regno Unito. Non sono mancate anche le turbolenze familiari e i ripetuti attacchi da parte del cognato Harry e della moglie di lui, Meghan Markle. Nulla scalfisce la famiglia reale, il cui motto è "never complain, never explain" ("mai lamentarsi, mai dare spiegazioni", ndr) ma si può immaginare che le piccole faide tra fratelli incidano anche con la serenità di Kate Middleton.

Kate Middleton

Il regalo di Carlo III a Kate Middleton

Il re ha sempre avuto una particolare simpatia per la nuora, che si è da subito adattata alle regole e ai doveri che vengono dal suo ruolo. Per questo motivo sembra che quest'anno voglia farle un regalo molto speciale. "Il Re potrebbe decidere di nominare la principessa Kate, Royal Lady of the Order of the Garter, il più antico e anziano Ordine di cavalleria in Gran Bretagna, istituito da Edoardo III quasi 700 anni fa, ispirato alle storie di Re Artù e dalla galanteria dei suoi Cavalieri della Tavola Rotonda", ha riportato il Daily Mail. Sarebbe una "promozione" molto importante, che permetterà alla futura regina di prepararsi al suo futuro ruolo.