Cosa fa oggi Pippa Middleton: dove vive la sorella minore della principessa del Galles Dopo aver fatto parlare della sua bellezza al royal wedding del 2011 Pippa Middleton si è sposata con James Matthews nel 2017. La coppia ora vive nelle campagne del Berkshire assieme ai tre figli, ma c'e stato un tempo in cui si vociferava che tra lei e il principe Harry ci fosse del tenero.

A cura di Annachiara Gaggino

Pippa Middleton

Era il 2011 quando Pippa Middleton rubò la scena alla sorella nel corso del suo grande giorno. Kate stava sposando il futuro re del Regno Unito, ma sui tabloid si parlava solo della secondogenita di casa Middleton che aveva percorso la navata come damigella in un aderente abito color avorio firmato da Sarah Burton per Alexander McQueen catalizzando l'attenzione del pubblico.

Pippa Middleton

L'allora poco conosciuta sorella minore, la numero due, era improvvisamente al centro della scena, le sue foto avevano conquistato le prime pagine dei magazine e tutti parlavano della bellissima Pippa. Diventa uno degli obiettivi preferiti dai paparazzi che vogliono scoprire tutto della riservata sorella della futura regina, ospite fissa di ricevimenti e appuntamenti mondani. Ormai lontani i giorni in cui veniva immortalata fuori dai locali più chic di Londra assieme all'attuale principessa del Galles, di Pippa Middleton si sente parlare sempre meno, molto attenta alla privacy sua e della famiglia.

Pippa Middleton e James Matthews

Cosa fa oggi Pippa Middleton

Pippa Middleton ora è felicemente sposata con James Matthews, seguendo l'esempio della sorella è convolata a nozze nel 2017 con un aristocratico britannico, un imprenditore e genio della finanza, nonché ex pilota automobilistico, uno degli uomini più ricchi della city (forse anche più ricco dei principi di Galles). Si dice che il matrimonio da favola, che ha visto i principi George e Charlotte tra i paggetti sia costato ben 400 mila sterline. La coppia ha avuto tre figli: Arthur (5 anni), Grace (2 anni) e Rose, nata lo scorso anno e ora vive in una residenza nelle campagne del Berkshire, vicino ai genitori e i fratelli.

Pippa Middleton e James Matthews

La villa in stile georgiano della famiglia vanta 32 stanze e si estende su oltre 60 ettari di terreno e sembra che sia stata recentemente oggetto di un importante restauro; nonostante non si abbiano molte immagini della residenza sembra che sia dotata di piscia e campo da tennis professionale. Pippa Middleton, infatti, come la sorella è un'appassionata di sport, tanto da impegnarsi per conseguire il Masters of Arts in Physical Education, Sport and Physical Literacy all’università Trinity Saint David del Galles con specializzazione su come spingere i bambini a dedicarsi all'attività fisica.

Pippa Middleton e la storia d'amore mancata con il principe Harry

Sebbene il fratello di William sia sposato dal 2018 con l'attrice Meghan Markle si mormora che tra i due ci fosse un feeling. I rumor si sono diffusi subito dopo il royal wedding, dove i secondogeniti erano stati immortalati in atteggiamenti complici, scambiandosi sorrisi sul balcone di Buckingham Palace. Delle immagini che hanno fatto impazzire i fan che hanno subito iniziato a sognare un secondo matrimonio reale.

Pippa Middleton e James Matthews il giorno del matrimonio

Il flirt tra Pippa Middleton e il principe Harry non è mai stato confermato, si dice che l'ex attrice di Suits sia solo un rimpiazzo di colei che avrebbe voluto sposare davvero, e da cui è stato allontanato per non distogliere l'attenzione dalla "vera" coppia reale. Certo, le somiglianze tra le due sono molto, stessi colori, stessa fisicità e, secondo i più vicini alla royal family, stesso carattere forte e deciso. Non sappiamo se tra i due ci fosse davvero un debole ma Pippa Middleton, il giorno del suo matrimonio, non ha invitato Meghan Markle alla cerimonia in chiesa, dove Harry è dovuto andare da solo, raggiunto dalla fidanzata solo per il ricevimento.

Da sinistra: Kate Middleton, Meghan Markle e Pippa Middleton