Pippa Middleton ha chiamato sua figlia Rose: il significato del nome Pippa Middleton è diventata mamma diverse settimane fa ma solo oggi ha lasciato trapelare alcune informazioni sulla piccola. Ha chiamato sua figlia Rose: ecco qual è il significato del dolce nome.

A cura di Valeria Paglionico

Pippa Middleton è diventata mamma per la terza volta qualche settimana fa e non potrebbe essere più felice, anche perché presto darà il via a una "nuova vita" in campagna. Come già si sa da diverso tempo, ha messo al mondo la sua terzogenita nata da matrimonio con James Matthews e, sebbene abbia mantenuto un certo riserbo sulla questione fin dall'inizio della gravidanza, nelle ultime ore ha lasciato trapelare alcune indiscrezioni. A oltre 10 giorno dalla nascita della bimba, è stato rivelato il suo nome: ecco qual è stata la scelta dei genitori e il motivo che li ha spinti a optare proprio per un appellativo simile.

Come si chiama la figlia di Pippa Middleton

Secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi, la terza figlia di Pippa Middleton si chiama Rose e, insieme ai fratelli Arthur e Grace, va a completare un dolcissimo quadretto familiare. La sorella di Kate ha voluto vivere l'intera gravidanza in forma privata, basti pensare al fatto che non ha mai neppure annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa. I media hanno appreso la notizia solo durante il Giubileo di Platino della regina, quando la Middleton si è presentata all'evento istituzionale con uno splendido pancione. Ora Pippa sarebbe alle prese con un trasloco: insieme a James avrebbe infatti acquistato una casa nelle campagne del Berkshire poco prima della nascita di Rose, così da poter prendere ancora di più le distanze dai riflettori.

Il significato del nome Rose

Perché Pippa Middleton ha scelto proprio Rose come nome per la sua terza figlia? Non essendo legata direttamente alla Royal Family, non è stata costretta a rispettare delle precise regole in fatto di etichetta, dunque si è lasciata ispirare dai suoi gusti personali. Rose è un nome femminile francesce che, oltre a fare riferimento al fiore, sottintende la presenza di una persona elegante e delicata, che è solare, leale, comprensiva e che sa divertirsi. Letteralmente significa "delicata come una rosa" e festeggia l'onomastico il 23 agosto. Prima o poi la sorella di Kate si mostrerà in pubblico con i suoi tre "fiorellini"?