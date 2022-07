Pippa Middleton ha partorito, è nata la terza figlia con James Matthews Dopo essere stata paparazzata con il pancione al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, Pippa Middleton ha partorito: il quotidiano inglese People fa sapere che la sorella di Kate Middleton ha dato alla luce la terza figlia con James Matthews.

A cura di Gaia Martino

Pippa Middleton sarebbe diventata mamma per la terza volta. La sorella minore di Kate Middleton, secondo quanto rivela People, poche settimane fa ha dato alla luce una bambina, nata dalla relazione con il marito James Matthews. La coppia è sempre stata estremamente riservata, tanto che la gravidanza era stata scoperta soltanto durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: l'occhio attento delle macchine fotografiche finì su Pippa Middleton in dolce attesa. Ora è il quotidiano inglese a far sapere che in casa Reale c'è una nuova bambina.

Pippa Middleton ha partorito una bambina

Pippa Middleton secondo People avrebbe già partorito diverse settimane fa il suo terzo figlio. Dopo Arthur e Grace che hanno rispettivamente 3 anni e 1 anno e pochi mesi, la sorella di Kate Middleton e il marito James Matthews avrebbero dato alla luce una bambina. Il parto sarebbe avvenuto al St. Mary's Hospital, lo stesso dove Kate e il principe William hanno accolto i loro figli, e ora la famiglia sarebbe pronta a trasferirsi in un villaggio. Si legge sul quotidiano inglese che la famiglia Middleton Matthews starebbe progettando di trasferirsi in un villaggio vicino a Buckebury, nel Berkshire, dove sono cresciuti Pippa e i suoi fratelli e dove vivono ancora oggi i genitori.

La storia d'amore di Pippa Middleton e del marito James Matthews

Dopo il matrimonio nel 2017, celebrato nella chiesa di St Mark di Englefield nel Berkshire, Pippa Middleton e James Matthews hanno allargato da subito la famiglia. Nel 2018 è nato il primogenito Arhur, nel 2021 la piccola Grace e in queste ultime settimane la terza figlia. La coppia ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo riguardo il loro privato e come per quest'ultima, anche le prime due gravidanze erano state nascoste alle cronache rosa. Dopo il parto la notizia fu diffusa dai media inglesi che accertavano lo stato di salute della mamma e dei figli appena nati, come è accaduto anche in questa occasione.