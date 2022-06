Pippa Middleton in attesa del terzo figlio, l’apparizione al Giubileo di platino col pancione Pippa Middleton è in attesa del suo terzo figlio. La notizia non è stata resa nota dalla coppia, ma al Giubileo di Platino della regina, la sorella della Duchessa di Cambridge è apparsa con il suo pancione in bella vista.

A cura di Ilaria Costabile

Durante i festeggiamenti dedicati al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, gli obiettivi dei fotografi sono riusciti a cogliere anche particolari inaspettati, tra i presenti alle celebrazioni. Ed ecco che, infatti, sotto l'occhio attento delle macchine fotografiche è finita Pippa Middleton, la sorella di Kate, che si è mostrata per la prima volta in pubblico con il pancione, in attesa del suo terzo figlio.

Lo scatto con il pancione

In questo lungo weekend di festa, Pippa Middleton è stata piuttosto defilata, poche le apparizioni pubbliche, ma in una di queste non è sfuggita a qualche fotografo la sua presenza che ha approfittato per rubare qualche scatto. Ed ecco che la sorella della Duchessa di Cambridge appare sorridente e serena, mostrando il suo pancione per la prima volta ad un evento pubblico. La notizia della gravidanza non era stata annunciata da nessuno dei portavoce che, anche dinanzi all'evidenza, pare abbiano preferito rispondere "no comment", piuttosto che confermare la dolce attesa.

La riservatezza di Pippa Middleton e del marito James

Si tratta della terza gravidanza per la più piccola di casa Middleton, dopo il matrimonio con James Matthews, con il quale ha avuto già due figli ovvero Arthur e Grace, che hanno rispettivamente 3 anni e 14 mesi. La bambina, inoltre, porta come secondo nome proprio "Elizabeth" per omaggiare la sovrana inglese. Anche nelle due precedenti gravidanze, la coppia aveva cercato di mantenere il massimo riserbo, non avvezza alle cronache rosa, rifugge da sempre la mondanità, ragion per cui anche nel 2018 e nel 2021, non avevano reso nota la notizia della gravidanza, seppur la cosa fosse trapelata grazie ai media britannici. Dopo il parto, però, non sono mancati comunicati che accertassero lo stato di salute della mamma e dei piccoli appena nati.