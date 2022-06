“Il principe Harry furioso dopo il Giubileo di Platino, vuole delle scuse dai reali” La giornalista Angela Levin esperta della Royal Famiy racconta al The Sun i retroscena riguardo la partecipazione di Harry e Meghan al Giubileo di Platino e i rapporti tesi con la famiglia: il duca di Sussex sarebbe furioso, vuole delle scuse dai reali.

A cura di Gaia Martino

Risultano ancora del tutto tesi i rapporti tra il principe Harry e la sua famiglia e quanto è accaduto durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta lo dimostra. I duchi di Sussex hanno preso parte solo ad uno degli eventi ufficiali, precisamente al servizio di ringraziamento nella Cattedrale di St. Paul, prima di tornare in California. Il breve ritorno "a casa" per il nipote della Sovrana non è servito a recuperare il rapporto con la famiglia Reale, anzi. Era seduto con Meghan Markle dall'altra parte del corridoio rispetto a William e Kate: "le coppie non si sono riconosciute e non si sono guardate negli occhi" si legge sul The Sun. Dopo l'indiscrezione di Page Six che ha raccontato dell'invito rifiutato di William e Kate alla prima festa di compleanno della nipote, Lilibet Diana, arriva la testimonianza di Angela Levin al The Sun. La giornalista che ha trascorso un anno al fianco del principe Harry mentre scriveva la sua biografia, ha spiegato che il duca di Sussex è furioso per quanto accaduto negli ultimi giorni. Desidererebbe ora delle scuse ma "è lui che dovrebbe scusarsi" ha commentato.

Perché il principe Harry è furioso dopo il Giubileo di Platino della Regna

"Il principe Harry era furioso durante l'evento giubilare, non so se abbia provato un'ondata di sentimento per ciò a cui aveva rinunciato": sono queste le parole dichiarate al The Sun da Angela Levin, vicina alla famiglia reale. La donna sostiene che il duca di Sussex non abbia neanche incontrato il fratello William, nonostante abbia visto Carlo, Camilla e la Regina. Con quest'ultima però l'incontro è stato molto privato: la Sovrana avrebbe deciso di mantenere un profilo basso ed avrebbe inoltre rifiutato di scattare una foto con la piccola Lilibet Diana.

Per questo motivo Harry sarebbe turbato: si sarebbe sentito ignorato e desidererebbe ora delle scuse, ha raccontato la giornalista.

Credo che sarebbe molto, molto turbato dal fatto che sia stato largamente ignorato. Ritiene ancora che gli siano dovute delle scuse. Ma è lui che dovrebbe scusarsi. Durante l'intervista a Oprah ha detto che Carlo e William erano in trappola, ha detto di essere stato tagliato fuori da suo padre. Non puoi andare in giro a fare lo sgarbato con le persone e aspettarti che ti aprano di nuovo il loro cuore.

Perché William e Kate non hanno festeggiato Lilibet Diana

Nonostante fossero stati invitati, William e Kate non hanno partecipato alla festa di compleanno della piccola Lilibet Diana. Angela Levin nel corso della sua testimonianza ha spiegato il motivo: "Si dice che Harry e Meghan abbiano invitato Kate, William e i bambini alla festa. Tuttavia, non si sono presi la briga di scoprire che i duchi di Cambridge sarebbero stati in Galles la mattina e sarebbero tornati per prepararsi al concerto del Giubileo nel pomeriggio, quindi non sono potuti andare".