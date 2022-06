Harry e Meghan già tornati in California, via da Londra prima della fine del Giubileo della regina Harry e Meghan Markle non hanno voluto attendere la fine dei festeggiamenti in onore della regina Elisabetta II per lasciare Londra. I duchi di Sussex sono già rientrati a Los Angeles a bordo del loro aereo privato.

A cura di Stefania Rocco

Sono arrivati a Londra in sordina e allo stesso modo sono andati via. E lo hanno fatto prima che terminassero ufficialmente i quattro giorni previsti per il Giubileo di platino. Harry e Meghan hanno tagliato ogni legame con il Regno Unito e lo hanno dimostrato decidendo di abbandonare il paese in cui il principe è cresciuto prima del previsto. I duchi di Sussex, a bordo del loro aereo privato, sono già atterrati a Los Angeles, in California. Il breve rientro a Londra non è servito a recuperare il rapporto con la famiglia reale, motivo per cui una volta terminati i rispettivi doveri nei confronti della sovrana, Harry, Meghan e i loro bambini Archie e Lilibet (che ha conosciuto la bisnonna Elisabetta) hanno preferito tornare nel paese che da qualche anno considerano casa. La famiglia è già stata avvistata all’aeroporto di Santa Barbara, in California.

L’arrivo di Harry e Meghan a Londra

Harry e Meghan sono volati a Londra per partecipare al Giubileo di platino della regina. Hanno preso parte a uno solo degli eventi ufficiali previsti, il servizio di ringraziamento nella Cattedrale di St. Paul, evento al quale la regina non ha partecipato a causa di un malessere. Accolti da fischi e applausi – il popolo britannico si è spaccato a metà dopo le dichiarazioni dei Sussex a Oprah Winfrey – Harry e Meghan hanno preso posto in seconda fila, accanto a Beatrice ed Eugenia di York, in una posizione defilata rispetto ai “Royal in servizio” che hanno occupato i posti d'onore. Terminato l’evento, la regina ha incontrato Lilibet per la prima volta. Poi la coppia è tornata negli Stati Uniti un’ora prima che cominciasse la parata per il centro di Londra che ha concluso i festeggiamenti.

Nessun incontro in pubblico tra William e Harry

La partecipazione di Harry e Meghan al Giubileo di platino non è servita a riunire, almeno pubblicamente, i due figli di lady Diana. Harry e William, distanti da tempo, non si sono avvicinati benché fossero consapevoli di avere gli occhi del mondo puntati addosso. William ha occupato il suo posto accanto alla moglie Kate Middleton e al padre Carlo con la moglie Camilla, mentre Harry, apparentemente più disinvolto, è rimasto in seconda fila in compagnia di Meghan e delle cugine. Ma tra i due nemmeno un sorriso.