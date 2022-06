Il primo incontro tra la regina e Lilibet, Elisabetta ha vietato a Harry e Meghan di scattare foto Elisabetta II d’Inghilterra ha incontrato per la prima volta Lilibet, secondogenita di Harry e Meghan Markle. Si è trattato di un incontro privato. Ai duchi di Sussex sarebbe stato impedito di portare un fotografo.

A cura di Stefania Rocco

Elisabetta II, regina d’Inghilterra, ha incontrato per la prima volta Lilibet, secondogenita di Harry e Meghan Markle. Si è trattato di un incontro privato, dati i trascorsi la sovrana ha preferito mantenere un basso profilo. Secondo quanto riporta The Sun, ai genitori della piccola (che ha appena compiuto un anno) sarebbe stato impedito di portare un fotografo. Una scelta di Elisabetta pare, che ha tenuto l’incontro con Lilibet lontano dal clamore generato dal suo Giubileo di platino. La richiesta sarebbe stata comunicata a Harry e Meghan appena prima dell’incontro tra la sovrana e la pronipote, apparentemente per scongiurare che gli scatti finissero in America oppure inseriti all’interno di uno dei progetti professionali portati avanti da Harry e Meghan lontano dal Regno Unito (si vocifera cederanno a Netflix i video privati girati durante il Giubileo).

Harry e Meghan al Giubileo di platino lontani dalla famiglia reale

L’arrivo di Harry e Meghan in Inghilterra per il Giubileo di platino della regina è stato atteso con curiosità e trepidazione dagli appassionati di vicende reali. Come c’era da aspettarsi, ai duchi rinunciatari (sono stati loro a decidere di fare un passo indietro rispetto al ruolo di Royal e, successivamente, a descrivere come asfissiante il clima a corte durante la celeberrima intervista con Oprah Winfrey) non. Stato consentito affacciarsi dal balcone reale insieme alla regina e ai suoi più stretti familiari durante le celebrazioni.

Harry e Meghan durante il Giubileo di platino della regina

Harry e William ancora distanti

Nemmeno il clima generale di festa che ha accompagnato il Giubileo di platino di Elisabetta è bastato a riunione Harry e William, fratelli un tempo inseparabili ma adesso lontani. Dopo la descrizione che Harry aveva fatto in tv della vita di William (“sono in gabbia”, aveva detto il secondogenito di Lady Diana del padre e del fratello), la frattura creatasi tra i due si è fatta ancora più profonda. In occasione dei recenti festeggiamenti, Harry e William sono rimasti seduti distanti. Non un solo sguardo tra loro è stato catturato dai fotografi presenti. Nemmeno Meghan ha fatto cenno di volersi avvicinare ai membri più importanti della famiglia reale. L’ex attrice, esattamente come il marito, ha preferito mantenere un basso profilo ed è rimasta seduta in seconda fila distante da Carlo, Camilla, William e Kate Middleton che hanno invece occupato i posti d’onore.