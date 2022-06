Il principe William compie 40 anni, gli auguri di Harry e Meghan non sono arrivati Nel giorno del 40esimo compleanno di William d’Inghilterra, migliaia sono i post a lui dedicati, compresi quello della regina Elisabetta e di papà Carlo. Nessuna traccia, invece, degli auguri di Harry e Meghan.

A cura di Stefania Rocco

Potrebbe essere ancora gelido il rapporto tra William e Harry, figli di Carlo e lady Diana un tempo indissolubili. Nel giorno del 40esimo compleanno del maggiore tra i due, l’altro ha fatto perdere le sue tracce. Nessun messaggio di auguri ufficiale da parte di Harry e Meghan è arrivato per celebrare il 40esimo compleanno di William. Diversamente da quanto hanno fatto la regina Elisabetta e papà Carlo, i duchi di Sussex hanno preferito percorrere la strada del silenzio.

Gli auguri della regina Elisabetta e del principe Carlo

Elisabetta II, sovrana del Regno Unito, ha fatto arrivare al nipote i suoi auguri di buon compleanno con un messaggio postato sui social network. “Felice compleanno al duca di Cambridge”, si legge nel post pubblicato sull’account Instagram ufficiale della famiglia reale britannica, post in cui compare una biografia dell’erede al trono e alcune tra le sue foto più belle. Anche Carlo e Camilla hanno fatto pervenire i propri auguri a William in via ufficiale, con un post pubblicato su Instagram. “Auguriamo al duca di Cambridge un felice 40esimo compleanno”, è la didascalia che accompagna alcune delle foto simbolo del rapporto di Carlo con il figlio primogenito.

L’ultimo incontro ufficiale tra William e Harry

Harry e Willaim si sono incontrati in pubblico recentemente, in occasione del Giubileo della regina. Ma tra i due fratelli non c’è stato alcuno sguardo o cenno d’intesa. Harry e la moglie Meghan Markle si sono seduti distanti dalla famiglia reale, probabilmente allo scopo di evitare di catalizzare l’attenzione generale. Pare che la distanza tra i figli di lady Diana si sia acuita quando i duchi di Sussex hanno fatto recapitare un invito ai duchi di Cambridge affinché partecipassero al party organizzato per festeggiare il primo anno di Lilibet, secondogenita di Harry e Meghan. William e Kate, ancora furiosi per l’intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey, avrebbero disertato l’invito. E tra i due fratelli la distanza è tornata a crescere.