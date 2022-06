Il principe William compie 40 anni: com’è cambiato da quando era bambino a oggi Per festeggiare il compleanno del principe William la famiglia reale ha condiviso alcuni rari ritratti dell’erede al trono dalla nascita a oggi: ve lo ricordate da bambino con i capelli biondi e le salopette?

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 21 giugno 1982 il principe Carlo e lady Diana presentavano al mondo il loro primogenito, l'erede al trono: il principe William oggi compie 40 anni. Una vita spesa al servizio della corona, preparandosi per il trono, cercando di bilanciare il dovere e i sentimenti: l'affetto per la madre Diana, persa troppo presto, il matrimonio con Kate Middleton, la nascita di George, Charlotte e Louis, il nuovo ruolo di padre affettuoso e amorevole. Oggi la famiglia reale lo festeggia condividendo alcuni rari scatti del principe da bambino e da adolescente.

Com'era il principe William da bambino

Clarence House, l'account Instagram ufficiale del principe Carlo e della consorte Camilla, ha condiviso una rara foto di William neonato, avvolto in una copertina bianca in braccio al padre Carlo. Da bambino William aveva i capelli biondi e in molti vedevano in lui il ritratto della madre Diana: stessi occhi azzurri, stessi lineamenti dolci.

Il principe Carlo e William neonato nel 1982

Nei ritratti condivisi dai reali lo vediamo felice e spensierato con una t-shirt a righe e una salopette, come ogni bambino della sua età: la madre voleva per lui un'infanzia più normale possibile, lontana dai riflettori. Scorrendo le foto ritroviamo William più grande, negli anni Novanta, con una tuta da sci colorata e gli occhiali a mascherina oppure in campagna, con berretto e stivali.

Il principe Carlo con i figli William e Harry

La morte della madre Diana cambiò radicalmente l'esistenza del principe, che nel frattempo diventava un uomo: si è diplomato alla Royal Military Academy Sandhurst e ha prestato servizio nella Royal Air Force, come ci ricordano le foto con la tuta verde da pilota.

Il principe William con la tuta da pilota nel 2011

Lo stile del principe William

Capelli biondi, sorriso luminoso e la classe di un vero principe, tra uniformi e giacche Barbour per il tempo libero: ai tempi dell'università William era l'incarnazione moderna dell'eleganza british, nonché lo scapolo più desiderato di Inghilterra. A rubargli il cuore fu una compagna di corso, Kate Middleton, e il resto è storia: dal sontuoso matrimonio a oggi la coppia è più affiatata che mai e alterna apparizioni glamour sul red carpet a look casual, in campagna o in giardino, sempre in compagnia dei figli.

William e Kate nel 2012

Elegante e raffinato come si conviene a un erede al trono, William osa a volte piccoli dettagli da dandy nei suoi look, dalle giacche in velluto alle slipper. Oggi, a 40 anni, William non è più il ragazzo timido di un tempo. L'uomo che è diventato incarna il futuro della monarchia e tanti vorrebbero vederlo già vederlo sul trono. I capelli sono più radi, forse, ma il sorriso è lo stesso. Anzi, con Kate e i bambini al suo fianco, sembra ogni giorno più luminoso.