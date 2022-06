Il primo compleanno di Lilibet Diana, nella foto la figlia di Harry e Meghan somiglia molto al papà La piccola Lilibet Diana, la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle ha compiuto un anno lo scorso 4 giugno: nella sua prima foto somiglia molto al suo papà.

Lilibet Diana Mountbatten Windsor, la seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle, ha compiuto il suo primo anno di vita. La sorellina del piccolo Archie, che ha visto la luce nel maggio 2019, è nata il 4 giugno 2021 e il suo nome è un tributo alla Regina Elisabeth, nonna di Harry, nonostante abbia saputo della nascita solo due giorni dopo il parto. Un fotografo e caro amico della coppia reale ha immortalato la piccola nel giorno del suo primo compleanno: Lilibet Diana somiglia molto al suo papà.

La prima foto di Lilibet Diana

La secondogenita di Meghan Markle e il principe Harry ha compiuto il suo primo anno di vita lo scorso 4 giugno, compleanno che coincide quest'anno con il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Lilibet Diana è stata fotografata da Misan Harriman, fotografo e amico della coppia reale, durante il suo compleanno festeggiato sul prato della residenza britannica dei Sussex: "È stato un privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia e la sua famiglia. Felicità e truccabimbi intorno a noi!". Impossibile non notare la somiglianza della piccola con papà Harry: i capelli rossi e gli occhi chiari li rendono molto simili.

Per la piccola sono arrivati anche gli auguri da parte degli zii, il principe William e Kate Middleton. Con un post su Twitter hanno scritto: "Auguriamo un felice compleanno a Lilibet, che compie un anno oggi!".

Lilibet Diana potrebbe diventare principessa

La piccola che ha appena compiuto un anno pochi giorni fa avrebbe incontrato la sua bis nonna, la Regina Elisabetta, durante il Giubileo di Platino. Sui tabloid britannici si parla di un probabile titolo reale per i figli di Harry e Meghan, nonostante questi due abbiano deciso di prendere le distanze dalla Royal Family. La regina starebbe pensando di insignire Archie e Lilibet Diana col titolo di principe e principessa non appena Carlo salirà sul trono. A patto che quest'ultimo non stravolga le leggi della corona. Un modo per non creare rapporti tesi tra nonni e nipoti, nonostante le diverse scelte di vita dei genitori.