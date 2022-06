Lilibet Diana potrebbe diventare principessa: perché la regina vuole cambiare le regole reali Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan, ha incontrato la regina pochi giorni fa e già si parla di un suo possibile titolo reale. Nonostante non ne abbia diritto secondo il protocollo, la bimba potrebbe diventare presto principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry hanno ormai detto addio ai Windsor da più di due anni ma non per questo hanno dimenticato le loro "origini", basti pensare al fatto che sono volati in Inghilterra per celebrare al meglio il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. I due sono apparsi affiatati, innamorati ed eleganti durante l'evento londinese, a prova del fatto che, nonostante la lunga assenza dai riflettori, non hanno perso il loro animo da star. Cosa è accaduto durante il soggiorno in Gran Bretagna? La secondogenita Lilibet Diana ha incontrato per la prima volta la bisnonna sovrana. Sarà per questo che si parla sempre di più di una sua possibile acquisizione del titolo di principessa?

Chi è diventato principe senza averne "diritto"

Stando alle regole dell'etichetta reale, Harry e Meghan hanno rinunciato a ogni titolo quando hanno deciso di trasferirsi in America e la cosa ha avuto ripercussioni anche sulla vita dei loro figli, che allo stesso modo non possono acquisire nessuno status reale nonostante siano discendenti della sovrana. Elisabetta II, però, ha la facoltà di cambiare tutte le carte in tavola. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, pare che voglia farlo per la nipote Lilibet Diana dopo il primo incontro avvenuto qualche giorno fa a Londra. Chi prima di lei ha ricevuto un titolo grazie a lei pur senza averne diritto? Charlotte e Louis di Cambridge.

Archie e Lilibet verso la vita da principi

Il piccolo Archie sarebbe dovuto essere conte di Dumbarton nonostante l'addio ai Royals di Harry e Meghan ma proprio questi ultimi hanno rinunciato al titolo per il piccolo a causa dell'analogia con la parola "dumb", che in inglese significa "stupido". Ora però la regina starebbe pensando di insignire lui e Lilibet col titolo di principe e principessa. La cosa dovrebbe attuarsi non appena Carlo salirà sul trono, a patto che quest'ultimo non abbia intenzione di stravolgere le leggi della corona, andando contro i suoi due nipoti "americani". Così facendo, dunque, si eliminerebbe ogni tipo di differenza tra i nipoti di primo grado del monarca, che avrebbero gli stessi titoli reali nonostante le diverse scelte di vita dei genitori.