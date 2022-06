Meghan Markle ruba la scena al Giubileo: perché si è vestita di bianco per il ritorno tra i reali Per la prima volta dopo la “Megxit”, i Sussex sono stati fotografati insieme al resto della royal family a Londra. Impeccabile in bianco, Meghan Markle ha voluto mandare un messaggio con il suo look.

Era la più attesa e finalmente è arrivata: Meghan Markle è tornata a Londra con il principe Harry in occasione del Giubileo di platino della regina Elisabetta e oggi ha fatto la sua prima apparizione insieme tra i reali dopo la Megxit. Elegantissima in bianco, Meghan Markle ha scelto un cappotto candido con un cappellino coordinato per partecipare alla funzione nella cattedrale di St. Paul. Per i Sussex è il primo evento ufficiale insieme alla famiglia reale da quando si sono trasferiti in California: alla messa erano presenti anche il principe William e Kate Middleton, in giallo, ma non la regina Elisabetta, assente per motivi di salute. Mai come in questi casi, l'abito è stato scelto con maniacale attenzione ai dettagli.

Meghan Markle vestita di bianco per il Giubileo della regina

In realtà i Sussex sono già da qualche giorno a Londra: hanno assistito alla parata Trooping The Colour da lontano, tenendo un basso profilo. Avendo rinunciato allo status di "working royals" non hanno potuto assistere al volo della RAF dal balcone di Buckingham Palace, ma sono comunque stati "paparazzati" dietro a una finestra. Oggi Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto il loro ingresso nella cattedrale di St. Paul, a Londra, per la funzione religiosa prevista nel calendario del Giubileo. Per l'occasione Meghan Markle ha sfoggiato un elegante cappotto bianco con cintura con le maniche a tre quarti abbinato a un paio di scarpe con il tacco dello stesso colore e un cappellino a tesa larga da vera diva di altri tempi.

Meghan Markle e il principe Harry a Londra

Una scelta strategica: il look, impeccabile e raffinato, non rischia di attirare critiche per un dettaglio troppo stravagante o per qualche involontario strappo al protocollo. Il colore bianco, per molti, è una scelta simbolica: un'offerta di pace verso la famiglia reale o un modo per scrollarsi di dosso l'immagine della "diva capricciosa" che i media le hanno attribuito. In verità, Meghan Markle sceglie spessissimo il bianco nei suoi look: è il colore con cui più si sente a suo agio, forse, e che la valorizza. Senza contare poi che è una delle tinte più eleganti in assoluto ed è difficile sbagliare. Non sarà più royal, ma la classe è fuori discussione.

