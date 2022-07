L’omaggio di William e Harry per mamma Lady Diana che oggi avrebbe compiuto 61 anni Lady Diana avrebbe compiuto 61 anni se un tragico incidente nel ’97 non le avesse tolto la vita: i figli William e Harry oggi l’hanno omaggiata parlando ai destinatari del Premio Diana 2022. “Il suo ricordo non svanirà mai”.

Oggi la principessa di Galles Diana Spencer nota anche come Lady Diana avrebbe compiuto 61 anni. La principessa del popolo nasceva il 1 luglio del 1961 e all'età di 36 anni un incidente d'auto verificatosi nel tunnel dell'Alma a Parigi le tolse la vita. Il suo primogenito William, Duca di Cambridge, per l'occasione le ha reso omaggio con una lettera inviata ai destinatari del Premio Diana nel 2022, che premia i giovani per le loro attività benefiche e il lavoro umanitario. "Mia madre sarebbe orgogliosa di tutti voi". Poi Harry, il Duca di Sussex: "Il suo ricordo non svanirà mai".

L'omaggio del principe William

Il principe William nel giorno del compleanno della mamma, Lady Diana, le ha reso omaggio inviando una lettera ai destinatari del Premio Diana 2022.

Congratulazioni, fate parte di una generazione ispiratrice di giovani che stanno cambiando il mondo con le loro azioni, e ammiro enormemente i vostri sforzi. Le vostre storie sono notevoli, molti di voi affrontano sfide enormi in tempi difficili, eppure state instancabilmente abbattendo le barriere per creare un futuro migliore per tutti noi.

Il duca di Cambridge ha continuato nella lettera condivisa dal profilo social del Premio sottolineando che sua madre sarebbe fiera e orgogliosi di loro.

Siete la rappresentazione dell'eredità di mia madre e so che sarebbe così orgogliosa di tutti voi. Credo che non ci sia modo migliore di commemorare la sua vita e il suo lavoro se non attraverso il riconoscimento di persone incredibili che dedicano così tanto tempo e impegno ad aiutare chi li circonda. Spero che siate orgogliosi di sapere che state facendo la differenza.

Il ricordo del principe Harry per la mamma Lady Diana

Anche il principe Harry ha ricordato la mamma Diana nel giorno del suo compleanno, sottolineando quanto la principessa viva ancora nel ricordo di tutti, in un video realizzato per la cerimonia virtuale della premiazione.