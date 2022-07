L’incontro tra Lady Diana e Nelson Mandela, Harry: “La gioia sul viso di mia madre” Il principe Harry ricorda la madre Lady Diana durante il Mandela Day. Nel 1997 l’incontro tra la principessa e il leader pacifista, di cui il principe conserva una foto.

A cura di Stefania Rocco

Ospite alle Nazioni Unite durante il Nelson Mandela Day, il principe Harry ha ricordato la madre Diana e lo storico incontro con il leader pacifista nel 1997, poco prima della morte della donna. Harry è intervenuto all’evento insieme alla moglie Meghan Markle, apparsa serena, sorridente e disinvolta. Più teso il duca di Sussex, chiamato a fare un intervento sul palco.

L’intervento di Harry al Nelson Mandela Day

“Quelli di noi che non hanno avuto la fortuna di conoscere bene Mandela sono arrivati a capire l'uomo attraverso la sua eredità, le lettere che ha scritto nella sua cella di prigione, i discorsi che ha pronunciato davanti alla sua gente e quelle incredibili magliette che ha indossato”, ha dichiarato Harry di fronte ai presenti, ricordando l’opera appassionata svolta dall’attivista sudafricano. Il ricordo è andato quindi alla madre Diana e a quell’incontro con Mandela che la emozionò profondamente, testimoniato da una foto che Harry ha ricevuto in dono dall'Arcivescovo Desmond Tutu durante il suo viaggio in Sudafrica con Meghan e Archie nel 2019. “È sulla mia parete e nel mio cuore ogni giorno”, ha detto il principe.

Harry e Meghan al Nelson Mandela Day

La foto di Mandela e Lady Diana

“Quando ho guardato la foto per la prima volta, quello che è saltato subito fuori è stata la gioia sul viso di mia madre. La giocosità, la sfacciataggine, persino. La pura gioia di essere in comunione con un'altra anima così impegnata a servire l'umanità”, ha detto ancora Harry ricordando la foto in questione. Nel 2015 anche Meghan era intervenuta alle Nazioni Unite per tenere un discorso in occasione dell'International Women's Day. Secondo il Daily Mail, la duchessa non avrebbe mai nascosto il desiderio di lavorare per le Nazioni Unite. Anche per questo motivo, la coppia starebbe cercando casa a New York, secondo un insider proprio a Manhattan, "vicino al quartier generale dell'ONU".