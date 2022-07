Royal Time: Speciali su Diana, la vita di Lady D raccontata in sei appuntamenti tv In occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady Diana, Real Time omaggia l’iconica principessa con sei speciali che raccontano la sua vita, in onda in prima serata ogni giovedì dal 28 luglio.

A cura di Ilaria Costabile

In occasione dei 25 anni dalla tragica scomparsa di Lady Diana, Real Time omaggia l'iconica principessa con una serie di appuntamenti tv che raccontano le tappe più importanti della sua vita, ricostruendo passo per passo l'esistenza tormentata di una delle donne che hanno che hanno segnato la monarchia inglese. A partire dal 28 luglio in prima serata su Real Time e in streaming su Discovery Plus, arriva Royal Time: Speciali su Diana, che proseguirà con cinque episodi.

La vita di Lady Diana raccontata attraverso documentari

Il racconto degli speciali inizia dall'infanzia della Principessa, analizzando il rapporto con il principe Carlo, fino agli eventi che hanno portato alla sua morte nell'agosto del 1997. Quella proposta da Real Time è una narrazione intima di Lady D, conosciuta anche come la principessa del popolo, in cui attraverso interviste inedite e testimonianze, si conclude con un'analisi dettagliata delle indagini svolte dagli investigatori francesi e inglesi su cosa ha portato alla sua terribile scomparsa.

I sei appuntamenti in tv

Il primo appuntamento è giovedì 28 luglio, con lo speciale "Da Lady D a Meghan: i segreti dei matrimoni reali" dove si spulcia nella vita di Diana Spencer con un'attenzione particolare all'incidente in cui è rimasta vittima a Parigi. Il giovedì successivo, il 4 agosto, andrà in onda lo speciale “Harry e William: conflitto reale”; per poi proseguire l'11 agosto con l'episodio dal titolo “Diana: tutta la verità”, a cui seguirà l'appuntamento con “Diana, vittima della celebrità” è il titolo dello speciale che va in onda il 18 agosto, un'analisi della vita sotto i riflettori di Lady D. e dei terribili eventi che hanno portato alla sua morte. Il documentario del 25 agosto, invece, è “Quando il mondo perse Lady D”, mentre la chiusura della rassegna è prevista per l'1 settembre si chiude con un inedito e attesissimo titolo “The Diana Investigations”, che parte dalla ricostruzione delle due principali indagini svolte dalla polizia sulla morte di Diana, intrecciando le testimonianze e le prove raccolte dalla polizia negli anni.