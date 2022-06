Harry e Meghan volevano ricucire i rapporti con i Royals al Giubileo: “Era l’ultima chance” Secondo alcuni esperti di Royals, il soggiorno londinese di Harry e Meghan per il Giubileo di Platino, è stato un modo per ricucire i rapporti con la famiglia reale. Ma pare che non sia andato a buon fine.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante la presenza defilata di Harry e Meghan al Giubileo di Platino della Regina, sembra che i rapporti tra i Duchi di Sussex e la Royal Family non siano affatto migliorati e, anzi, il soggiorno a Londra sarebbe stato un nuovo tentativo da parte della coppia di ricucire un legame ormai strappato da tempo. Per alcuni esperti, però, sarebbe anche l'ultimo.

Il tentativo di ricucire i rapporti

Lo afferma piuttosto chiaramente lo scrittore esperto di Royals, Duncan Larcombe: "Loro volevano ricucire i rapporti, ma sono andati a sbattere contro un muro" che aggiunge una considerazione piuttosto lapidaria, ovvero che il loro viaggio a Londra sia stato visto quasi come "un’ultima chance". In effetti di Duchi di Sussex hanno cercato di non interferire nei festeggiamenti dedicati alla Regina che, infatti, hanno incontrato in privato dopo il Trooping The Colour. D'altronde in questi mesi la coppia è seguita costantemente dalle telecamere di Netflix, con cui stanno girando un documentario, ma una volta arrivati a Londra gli sono state vietate tutte le possibili riprese, per evitare che i reali potessero apparire nell'atteso docufilm.

Harry e Meghan in bilico con i Royals

L'esperto Lacombre ritiene che il futuro dei rapporti tra i Royals e i Sussex dipende proprio da come questi ultimi si comporteranno, dal momento che in questi ultimi anni non sono mancati motivi di screzio: dall'intervista a Oprah Winfrey, alle lamentele di Harry che non si sentiva tutelato in Inghilterra, al libro non ancora pubblicato. Tutti progetti attraverso i quali il nome di Windsor è stato messo a dura prova, ed è per questo che l'esame per Harry e Meghan non è ancora finito: