Cecilia Zagarrigo è diventata mamma, nata la figlia Mia: “Sono state 48 ore estenuanti” Cecilia Zagarrigo è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la figlia Mia, nata dal legame con il compagno Moreno Casamassima.

A cura di Stefania Rocco

Cecilia Zagarrigo è diventata mamma. Alle 21.27 di venerdì 29 luglio è nata la piccola Mia, la figlia che aspettava dal compagno Moreno Casamassima. È stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad annunciare via Instagram la nascita della figlia. Ha svelato anche che il parto, o perlomeno le ore che lo hanno preceduto, non sono state semplici.

La nascita di Mia Casamassima

“Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Benvenuta al mondo Mia..Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”, ha scritto su Instagram Cecilia postando la prima foto della figlia Mia e del compagno Moreno. Zagarrigo e Casamassima, a capo di un’agenzia di comunicazione, sono stati amici per anni prima di innamorarsi. Emozionato il neo papà che, sempre su Instagram, ha scritto: “Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza. Qualunque cosa accadrà, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita MIA”.

Chi è Cecilia Zagarrigo

Cecilia è un volto noto per gli appassionati di Uomini e Donne. È stata corteggiatrice di tre tronisti diversi nel corso della sua esperienza da protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. Il primo tronista ad averla colpita fu Oscar Branzani che però non la scelse. Qualche tempo dopo, Cecilia tornò in trasmissione per corteggiare Luca Onestini ma anche in quel caso il trono non ebbe l’epilogo che la corteggiatrice avrebbe sperato. L’estate successiva fu scelta per essere tra le tentatrici di Temptation Island Vip, e pochi mesi dopo tornò a Uomini e Donne per il tronista Carlo Pietropoli che la scelse. La loro storia durò solo una manciata di mesi. Più importante e duraturo il rapporto con Moreno, padre della sua prima figlia.