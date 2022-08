Cecilia Zagarrigo racconta il parto: “Mi hanno fatto un cesareo d’urgenza, non capivo più niente” Cecilia Zagarrigo ha raccontato ai suoi follower il parto della piccola Mia, nata lo scorso 30 luglio dall’amore con Moreno Casamassima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza e ora si sta piano piano riprendendo.

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Zagarrigo è diventata da poco mamma per la prima volta. Lo scorso 30 luglio è nata la figlia Mia, avuta con il compagno Moreno Casamassima. A distanza di una settimana, con alcune storie pubblicata sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha raccontato il parto e la prima settimana da mamma.

Cecilia Zagarrigo e il parto della piccola Mia

Il parto di Mia, nata lo scorso 30 luglio, non è stato affatto semplice per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come ha raccontato in alcune Instagram Stories, appena arrivata in ospedale le hanno fatto l'induzione, ma le contrazioni tardavano ad arrivare:

È stato un parto difficile. È iniziato tutto giovedì scorso. Mi hanno fatto l'induzione e durante l'induzione diciamo che non succedeva niente. Dopodiché, dopo tutta la giornata di giovedì, non ho fatto altro che sperare che partissero le contrazioni quelle vere. Sono stata sei ore in sala parto

Il ginecologo allora ha deciso di sottoporla a un cesareo d'urgenza, non per le condizioni della bambina, ma per le sue fisiche e mentali:

Dopo otto ore passate lì dentro, il mio ginecologo ha deciso di fare un cesareo d'urgenza. Non per la bambina, perché lei continuava a stare benissimo, ma per la mamma perché ero veramente molto stanca e non ascoltavo e non capivo più niente.

"Moreno a un certo punto russava in sala parto"

Cecilia Zagarrigo ha svelato anche che a un certo punto, mentre lei cercava di distrarsi con l'ostetrica e non pensare alle contrazioni, il compagno Moreno Casamassima si è addormentato sulla poltrona, iniziando addirittura a russare: