Mario Adinolfi in ospedale dopo l'Isola dei famosi: "Perdere decine di chili ha le sue controindicazioni" Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Mario Adinolfi ha fatto sapere di avere trascorso in ospedale la notte scorsa. "Niente di grave", ha chiarito l'ex concorrente dell'Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Al rientro a Roma, dopo oltre due mesi trascorsi in Honduras per partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale. A comunicarlo è stato lui stesso, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Dopo aver perso ben 22 chili durante l’avventura nel reality di Canale 5, l’ex naufrago ha accusato un malore che lo ha spinto a recarsi al pronto soccorso per dei controlli medici. Una precauzione doverosa, soprattutto alla luce del forte stress psicofisico accumulato nelle settimane di permanenza sull’Isola. Per fortuna, come ha chiarito lo stesso Adinolfi, non si è trattato di nulla di grave.

Perché Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, ha scritto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi su Instagram, accompagnando il post con una sua foto scattata dal letto d’ospedale. Ha poi spiegato i motivi del malessere: “Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”. Il lungo viaggio di rientro avrebbe messo a dura prova il suo organismo, già provato da settimane di privazioni alimentari e difficili condizioni climatiche.

Mario Adinolfi ha perso 26 chili in due mesi all’Isola dei Famosi

Durante la sua esperienza da naufrago, Mario Adinolfi ha affrontato una vera e propria trasformazione fisica. Partito per l’Honduras con un peso di 221 chili, è riuscito a scendere sotto quota 200 nel giro di appena 62 giorni, perdendo in totale 26 chili. Un risultato importante, che ha avuto un impatto evidente sul suo aspetto ma anche – e soprattutto – sulla sua salute e sul suo stato d’animo.

Lo stesso Adinolfi, visibilmente emozionato, aveva commentato la notizia della sua perdita di peso con parole cariche di gratitudine e orgoglio: “La verità è che l'Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella”. Per il giornalista, si tratta di una svolta significativa, che potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso più ampio di cambiamento e miglioramento dello stile di vita.

Adinolfi si è detto determinato a non disperdere quanto ottenuto sull’Isola, ma anzi a proseguire su questa strada anche nei mesi a venire. Il dimagrimento, che per anni sembrava un obiettivo difficile da raggiungere, è finalmente diventato realtà. E adesso, come lui stesso ha lasciato intendere, l’intenzione è quella di non fermarsi: mantenere il peso raggiunto, migliorare la propria salute e, chissà, magari tornare un giorno a raccontare un’altra trasformazione.