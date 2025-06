video suggerito

Isola, Mario Adinolfi cede alle tentazioni e mangia un pasto con Loredana: "Un mese che non vedevo un bombolone" All'Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi e Loredana Cannata hanno ceduto alle tentazioni: scegliendo di non far partecipare due compagni alla prova leader, hanno potuto godere di un pasto completo, dal primo al dolce. "Era un mese che non vedevo un bombolone, è un momento bello che va salvaguardato", ha detto il giornalista.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata (IPA)

All‘Isola dei Famosi 2o25, Mario Adinolfi e Loredana Cannata sono stati messi di fronte a una decisione importante. I due naufraghi hanno dovuto scegliere se escludere due compagni dalla prova leader per poter mangiare un pasto completo. Vista la fame che si fa sentire con sempre più insistenza, i due hanno ceduto alla tentazione. "Era un mese che non vedevo un bombolone", ha detto il giornalista.

Mario Adinolfi e Loredana Cannata mangiano un pasto completo all'Isola

Come si è visto nel daytime del 9 giugno dell'Isola, Loredana Cannata e mario Aifidnoe sono stati messi davanti a una decisone. Lo spirito dell'isola ha spiegato: "Potete effettuare un pasto completo, dal primo al caffè, se accettate di nominare due naufraghi che verranno esclusi dalla prova leader". Inizialmente, la naufraga si è tirata indietro e mostrata contraria, mentre il giornalista non ha esitato: "Io voto sì. Escludiamo Jey perché è giovane, l'altro lo scegli tu". Alla fine, Cannata si è lasciata convincere: "Scelgo Cristina perché mi ha nominato".

I due naufraghi hanno così potuto godere di un menù completo: pasta al pomodoro, hummus con carote e una banana per Loredana che è vegana, mentre pasta, bombolone e costata per il giornalista. "La ciambella è stata la prima cosa su cui Mario si è fiondato", ha detto la concorrente. "Era un mese che non vedevo un bombolone", ha spiegato il diretto interessato. E, ha poi aggiunto: "Loredana non molla mai, anche a tavola mi ha fatto la sua predica animalista, vegana e crudista. Per me è una zuppa di frottole ma ho fatto a meno di usare questa espressione per evitare conflitti, che erano fuori luogo perché il momento era di gioia. Nella vita sono faticoso, però questo momento è talmente bello che va salvaguardato".

Le trasformazioni fisiche dei naufraghi all'Isola

La fame è una delle difficoltà più grandi all'Isola dei Famosi, che ha portato diversi naufraghi a interrompere la loro avventura a poco tempo dall'inizio, come era successo a Nunzio Stancampiano e Spadino. I concorrenti possono mangiare solo riso, frutti e quello che riescono a pescare dal mare direttamente con le loro mani. Sui social, il programma ha diffuso le prime immagini dei protagonisti a un mese dall'inizio, mostrando come sono cambiati fisicamente. Adinolfi, ad esempio, ha perso 12 chili. Il giornalista ha raccontato che, da quando ha iniziato a prendere peso in seguito alla morte della sorella Ielma, è la prima volta che dimagrisce.