Isola, Mario Adinolfi: “Ho preso peso dopo il suicidio della mia unica sorella. È la prima volta che dimagrisco”

Mario Adinolfi ha raccontato il suo passato all'Isola dei Famosi. Il giornalista ha spiegato cosa l'ha portato ad aumentare di peso nel corso degli anni, dal 1997 a oggi: "C'è stato un evento scatenante, mia sorella Ielma si è suicidata". Oggi, per la prima volta in quasi 30 anni, sta perdendo peso e potrebbe progressivamente dimagrire.

A cura di Elisabetta Murina

Mario Adinolfi (Frezza La Fata/ IPA)

Mario Adinolfi ha raccontato il suo passato all'Isola dei Famosi 2025. Parlando con Loredana Cannata, il giornalista ha spiegato cosa l'ha portato a prendere peso nel corso degli anni: "C'è stato un evento scatenante, la mia unica sorella si è suicidata". Grazie al reality di Canale 5, per la prima volta in quasi 30 anni, il naufrago potrebbe progressivamente dimagrire.

Il passato di Mario Adinolfi, dal suicidio della sorella all'aumento di peso

Loredana Cannata ha chiesto a Mario Adinolfi se nella sua vita ci sia stato un evento scatenante che lo ha portato a prendere peso. "Sì, c'è stato un fatto scatenante. La mia unica sorella si è suicidata", ha rivelato il naufrago parlando del suo passato. Il suicidio della sorella Ielma risale al 1997 e da allora ogni anno ha iniziato progressivamente a ingrassare, fino a raggiungere il peso attuale: "Ogni anno ho preso 5kg da quando è successo. Se fai il conto, è esattamente il peso che ho adesso".

"È una ferita che non si cicatrizza, devo dire che qualche volta parlarne mi aiuta", ha continuato Adinolfi. Cannata gli ha poi chiesto se, in questi anni, ha mai provato a "invertire" e perdere peso, ma lui ha spiegato: "Mai. Questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso. Se ci riuscissi, tornerei ai miei 30 anni".

La storia della famiglia di Mario Adinolfi

In un post pubblicato su Instagram due anni fa, nella data del 1 novembre, Mario Adinolfi aveva parlato della sua famiglia. I genitori Ugo e Louise si sposarono nel 1970: un anno dopo nacque lui e, a tre anni di distanza, la sorella Ielma. La ragazza si tolse la vita nell'ottobre del 1997, poco prima del suo 23esimo compleanno. Per lui fu un evento traumatizzante, che ebbe conseguenze sia sulla sua condizione fisica che sulla salute del padre. Attore di professione, morì nel 2016 dopo una lunga malattia.