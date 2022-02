Cecilia Zagarrigo incinta, aspetta un figlio dal fidanzato e amico di lunga data Moreno Casamassima L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato e amico di lunga data, Moreno Casamassima. L’annuncio su Instagram e la reazione di Carlo Pietropoli.

A cura di Gaia Martino

Cecilia Zagarrigo, nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne, è incinta. Con un post su Instagram ha annunciato ai suoi fan che presto lei ed il suo fidanzato, Moreno Casamassima, diventeranno genitori. L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, dopo la rottura con Carlo Pietropoli, ha ritrovato l'amore tra le braccia del suo agente: tra meno di nove mesi diventerà mamma.

L'annuncio della gravidanza

Cecilia Zagarrigo sorride tra le braccia del suo fidanzato, Moreno Casamassima, mentre in mano ha l'ecografia della gravidanza. Con un post su Instagram ha annunciato che presto diventerà mamma:

Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai. E allora facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso.

La coppia, prima di fidanzarsi, era legata da una profonda amicizia nonché da una collaborazione lavorativa: lui è il suo agente, essendo il fondatore dell'agenzia di Comunicazione e Web marketing che segue Cecilia Zagarrigo.

E così è stato.. piano piano, ognuno con le proprie paure, ci siamo avvicinati, ci siamo guardati con occhi diversi.. più ti sentivo e più volevo sentirti, più mi parlavi e più speravo lo facessi sempre. Quella sensazione allo stomaco come se ti avessi appena conosciuto.. Quella voglia di averti sempre con me. Ti ho visto, ti ho baciato e da lì abbiamo iniziato a scrivere la nostra storia giorno per giorno. Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli”. E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te. E proprio da quel momento ci siamo giurati il nostro futuro insieme. Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo. Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso! Io e Bubi ti amiamo tanto! E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre!

Chi è Moreno Casamassima

Prima amico, poi fidanzato, poi padre di suo figlio. Moreno Casamassima è il compagno di Cecilia Zagarrigo e presto insieme daranno vita al frutto del loro amore. Lui è l'agente dell'ex volto di Uomini e Donne essendo il fondatore, insieme al socio Stefano Monte, di un'agenzia di Comunicazione e Web Marketing, la Steve e More Consulting. Dopo sette anni di amicizia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Moreno sono usciti allo scoperto su Instagram come coppia.

La reazione di Carlo Pietropoli

L'ex fidanzato di Cecilia Zagarrigo, Carlo Pietropoli, ha commentato l'annuncio su Instagram. La notizia della gravidanza ha scosso l'ex tronista che con una IG story ha commentato: "Comunque tutte le mie ex sono incinte, Buon San Valentino". Ha poi scherzato, sostenendo che le ragazze dopo essere state con lui, trovano l'uomo con cui crearsi una famiglia. Attaccato da alcuni utenti Instagram che l'hanno accusato di essere geloso ha poi chiarito: