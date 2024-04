Ashanti è incinta, aspetta il primo figlio con il rapper Nelly: “Non vedevo l’ora”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Ashanti, la cantautrice americana, è incinta: aspetta il suo primo figlio con il rapper Nelly. I due volti celebri del panorama musicale mondiale sono tornati insieme dopo un lungo periodo separati: la loro storia d'amore ha avuto inizio nel 2003 e dopo numerosi alti e bassi, terminò nel 2013. Lo scorso settembre hanno annunciato il loro ritorno di fiamma, scrive People, e ora sono pronti ad allargare la loro famiglia. Per Nelly si tratta del quinto figlio.

Le parole e l'annuncio di Ashanti

"Non vedevo l'ora di vivere la maternità, e condividerla con la mia famiglia, il mio fidanzato e i miei fan fedeli, che mi hanno supportato così tanto nel corso della mia carriera, è un'esperienza straordinaria": così Ashanti ha commentato l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita a Essence. Nell'intervista l'artista, oggi 43enne, ha confermato di essere incinta del suo fidanzato storico, Nelly. Ieri sera, su Instagram, ha anche condiviso un video nel quale annuncia alla sua mamma che presto diventerà nonna.

Il ritorno di fiamma con Nelly

La storia tra Ashanti e Nelly è nota al mondo del gossip e al centro di chiacchiericci da oltre 10 anni. Le prime indiscrezioni sulla loro relazione iniziarono a circolare nel 2003, prima che nel 2005 comparissero le prime foto di coppia. Nel 2007 confermarono la loro vicinanza. Dopo la rottura nel 2013, a distanza di anni, si sono riappacificati e stavolta le intenzioni di costruire il loro futuro insieme sono serie. Lo scorso settembre, scrive People, Nelly confermò il ritorno di fiamma: "Siamo entrambi sorpresi, non era una cosa che avevamo pianificato. Da separati, abbiamo capito qualcosa in più". Ora aspettano il loro primo figlio insieme, il quinto per il rapper già papà di Cornell III e Chanelle, nati dalla relazione con l'ex Channetta Valentina, e di Shawn e Sydney Thomas, suoi nipoti adottati dopo che la sorella, Jackie Donahue, è morta di leucemia nel 2005.