Lea Michele presto mamma bis, l’attrice di Glee è incinta per la seconda volta del marito Zandy Reich Lea Michele diventerà mamma per la seconda volta: l’attrice di Glee ha annunciato di essere in dolce attesa di un altro figlio con il marito Zandy Reich, dopo la nascita del primogenito Ever nel 2020. La bella notizia con un dolce post su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lea Michele è incinta per la seconda volta. L'attrice di Glee ha annunciato di essere in dolce attesa di un altro figlio con il marito Zandy Reich. I due hanno già un bimbo di nome Ever, nato nel 2020. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram.

L'annuncio della seconda gravidanza

É con un dolce post su Instagram che Lea Michele ha voluto annunciare ai suoi follower di essere incinta per la seconda volta. Negli scatti condivisi, l'attrice si mostra con un cardigan bianco e un paio slip, mentre guarda e accarezza il pancione: diventerà mamma per la seconda volta. "Mamma, papà e Ever sono pieni di gioia", ha scritto ad accompagnare le foto. La star di Glee e il marito sono già diventati genitori nel 2020, quando hanno accolto in famiglia il piccolo Ever, che oggi ha tre anni.

L'amore tra Lea Michele e Zandy Reich

Stando a quanto riporta E News, Lea Michele e Zandy Reich erano amici da diverso tempo, ma solo nel luglio del 2017 sono diventati ufficialmente una coppia. Poco meno di un anno dopo, l'imprenditore le ha fatto la proposta di matrimonio e l'attrice, emozionata, ha detto sì. I due sono convolati a nozze nel marzo 2019 a Napa Valley, in California, dopo che Michele aveva trascorso l'addio al nubilato con le amiche alle Hawaii.

"Siamo così entusiasti di essere sposati e grati di essere circondati dai nostri amici e dalla nostra famiglia. E soprattutto, siamo così felici di trascorrere il resto della nostra vita insieme," avevano detto i neo sposi a People. Dal matrimonio, non si sono più lasciati e, nel 2020, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, il piccolo Ever, che oggi ha tre anni. Ora sono pronti ad allargare la famiglia: la star di Glee è di nuovo incinta.