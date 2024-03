Cameron Diaz mamma per la seconda volta: è nato Cardinal, il secondo figlio da Benji Madden L’attrice Cameron Diaz è diventata mamma per la seconda volta. Nato il figlio che la 51enne stava aspettando dal marito Benji Madden. La coppia ha deciso di chiamarlo Cardinal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Cameron Diaz è diventata mamma per la seconda volta. Lo annuncia l’attrice con un messaggio pubblicato insieme al marito Benji Madden. “È nato Cardinal”, ha fatto sapere la coppia con un messaggio pubblicato poche ore fa sul profilo Instagram della celebre interprete. Un post che ha ottenuto velocemente migliaia di like e centinaia di commenti.

L’annuncio di Cameron Diaz e Benji Madden

“Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati”, ha fatto sapere Diaz (51 anni) e Maddon (45 anni). La coppia ha scelto di non pubblicare alcuna foto del piccolo per proteggere la sua privacy e per comprensibili ragioni di sicurezza.

Cameron Diaz e Benji Madden già genitori di Radio

Quattro anni fa, Cameron Diaz e Benji Madden aveva dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Raddix, nata a dicembre 2019. Anche in quell’occasione, i genitori avevano prestato particolare attenzione a evitare di condividere qualsiasi scatto della piccola il cui volto non è mai stato mostrato. Una scelta condivisa dalla stragrande maggioranza delle coppie famose all’estero, determinate a proteggere la privacy dei loro figli finché possibile. Diaz e Madden si sono sposati nel 2015. “È il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto”, aveva dichiarato l’attrice a proposito delle nozze e del marito del quale è innamoratissima, “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se fossi pronta (quando mi sono sposata), però sapevo che Benji era speciale”.

