Adriana Lima è incinta, aspetta un figlio dal fidanzato Andre Lemmers Adriana Lima è incinta del terzo figlio, il primo con il fidanzato produttore cinematografico Andre Lemmers. Il simpatico annuncio in un video pubblicato su Tik Tok.

A cura di Gaia Martino

La supermodella Adriana Lima è incinta. Ha fatto il suo debutto su Tik Tok e come primo video ha deciso di annunciarlo ai suoi fan sparsi per il mondo mostrando il momento in cui ha comunicato al fidanzato, Andre Lemmers, la notizia che presto diventerà papà. Una clip divertente quella condivisa in cui scorrono le immagini della sua ‘vendetta' contro il compagno che spesso si diverte a farla spaventare. “Ad Andre piace spaventarmi, ma oggi è il giorno della vendetta" scrive come testo nel video prima di dargli il test di gravidanza che segna il bebè in arrivo. La brasiliana è in dolce attesa del terzo figlio, il primo con il produttore cinematografico essendo già mamma di Valentina e Sienna, nate dal matrimonio con l'ex cestista Marko Jaric da cui si è separata nel 2014.

La storia d'amore con Andre Lemmers

Adriana Lima dallo scorso anno frequenta Andre Lemmers, produttore cinematografico classe '81, che nell'autunno 2022 diventerà papà di suo figlio. La coppia ha ufficializzato la relazione sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia, a settembre 2021, ed ora è pronta ad allargare la famiglia. La modella in occasione di San Valentino ha fatto una splendida dedica d'amore per il compagno con un post su Instagram: "La mia anima gemella per sempre, ti amo più del cioccolato" ha scritto a corredo di una foto di coppia.

Adriana Lima ha già due figlie

Terzo figlio in arrivo per la brasiliana che ha già due figlie nate dal matrimonio con l'ex cestista Marko Jaric, sposato nel 2009 e da cui si è separata nel 2014. Valentina, nata nel 2009, e Sienna, nel 2012, presto accoglieranno in famiglia un fratellino o una sorellina. Mamma Adriana è innamorata delle sue bambine: "L'unico vero amore in cui credo…il resto è storia" ha scritto su Instagram a corredo di uno scatto con loro.