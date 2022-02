Giulia Pauselli è incinta, aspetta un figlio da Marcello Sacchetta: l’annuncio ad Amici Giulia Pauselli aspetterebbe il primo figlio dal fidanzato Marcello Sacchetta. Il ballerino avrebbe dato l’annuncio nel corso della registrazione della nuova puntata di Amici.

A cura di Daniela Seclì

"Giulia Pauselli è incinta, aspetta un figlio da Marcello Sacchetta": a dare l'annuncio sarebbe stato lo stesso ballerino, ospite della puntata di Amici registrata sabato 12 febbraio e che verrà trasmessa domenica 13 febbraio alle ore 14:00 su Canale5. La notizia è trapelata grazie al profilo Twitter Amici News, che ha fornito tutte le anticipazioni relative alla puntata.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta pronti a diventare genitori

Marcello Sacchetta è tra gli ospiti della puntata di Amici, in onda domenica 13 febbraio alle ore 14:00. Il ballerino e coreografo è stato chiamato a giudicare gli allievi di ballo. Proprio dopo aver assolto al suo compito, sarebbe arrivato l'annuncio inaspettato. Sul profilo Twitter Amici News si legge: "Marcello annuncia che Giulia Pauselli è incinta". Inutile dire che i tantissimi fan del talent condotto da Maria De Filippi hanno accolto l'indiscrezione con grande entusiasmo. Non resta che attendere che la puntata vada in onda per scoprire tutti i dettagli.

La storia d'amore dei due ballerini di Amici

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono fidanzati nel 2015 e da allora non si sono più lasciati. Lei ex allieva di Amici, poi ballerina professionista del programma. Lui, che nel talent ha ricoperto diversi ruoli: ballerino professionista, conduttore e poi giudice. Nel 2019, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Marcello Sacchetta aveva fatto sapere di volere un figlio da Giulia Pauselli:

