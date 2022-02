Cecilia Zagarrigo incinta aspetta una bambina da Moreno Casamassima Cecilia Zagarrigo incinta ha svelato oggi di aspettare una bambina, lei e il suo fidanzato Moreno Casamassima diventeranno presto genitori. I coriandoli rosa dopo la caccia al tesoro.

A cura di Gaia Martino

Solo 10 giorni fa Cecilia Zagarrigo ha annunciato di essere incinta, presto lei ed il suo fidanzato Moreno Casamassima diventeranno genitori. Con un post ha reso pubblica la sua gioia, raccontando dell'amore che prova per il suo compagno, amico di lunga data. La coppia, prima di fidanzarsi, era unita da una profonda amicizia nonché da una collaborazione lavorativa essendo lui il suo agente. Presto daranno alla luce una bambina, l'annuncio del sesso del loro primo figlio è arrivato pochi minuti fa.

L'annuncio di Cecilia Zagarrigo

Cecilia Zagarrigo con un video su Instagram ha mostrato il momento in cui lei ed il suo compagno, Moreno Casamassima, hanno scoperto il sesso del bebé che presto accoglieranno in famiglia. Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne, come scritto dalla mamma in dolce attesa, ha organizzato per la coppia una caccia al tesoro, con la sorpresa finale. "Non potevo chiedere altro.. Mamma e papà (ancora scioccato) già ti amano alla follia!" ha scritto l'influencer a corredo di un video in cui mostra ai fan il momento in cui hanno visto volare i coriandoli rosa. Presto Cecilia darà alla luce una bambina.

La storia d'amore di Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima

Si sono conosciuti anni fa e dopo tempo hanno confessato il loro amore. Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima sono amici di lunga data e condividono anche il lavoro essendo lui l'agente dell'influencer. L'ex tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con Carlo Pietropoli ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Moreno che presto sarà padre di sua figlia. Queste le sue parole quando ha annunciato di essere in dolce attesa:

