Pippa Middleton mostra il pancione al Giubileo con l’abito premaman verde prato La sorella di Kate Middleton ha partecipato alle celebrazioni del Giubileo defilata, ma le foto non lasciano dubbi sulla gravidanza: ecco chi ha firmato il look premaman.

A cura di Beatrice Manca

È bastato un solo scatto per accendere i riflettori e scatenare il gossip: Pippa Middleton è incinta del terzo figlio. La sorella di Kate Middleton ha seguito i festeggiamenti per il Giubileo in maniera defilata: i fotografi l'hanno immortalata durante il concerto a Buckingham Palace, radiosa con un abito verde smeraldo. Anche se Middleton non ha confermato i rumors che circolano da mesi sulla gravidanza, l'abito non lascia spazio a dubbi. La scelta del colore è più che simbolica!

L'abito premaman di Pippa Middleton

Pippa Middleton è diventata improvvisamente famosa al matrimonio della sorella Kate: la sua apparizione nel ruolo di damigella d'onore ha scatenato i tabloid. Passato l'uragano, Pippa Middleton ha scelto di vivere il più lontana possibile dai riflettori nonostante sia la zia dell'erede al trono. Nel 2017 Pippa ha sposato James Matthews, un gestore di hedge fund, i due hanno già un figlio maschio, Arthur, e una femmina, Grace. Sulla nuova gravidanza la coppia ha mantenuto massimo riserbo, ma le nuove foto della sorella della Duchessa hanno indirettamente confermato i rumors. Pippa Middleton appare radiosa con un abito verde a maniche lunghe del brand ME + EM. Il vestito è caratterizzato da un corpetto con lavorazione a nido d'ape e dal taglio impero, che esalta ancora di più il pancione.

L’abito di Pippa Middleton è del brand ME + EM

L'abito in seta è in vendita sul sito del brand al prezzo di 680 euro. Pippa Middleton ha completato il look con morbide onde sui capelli e gioielli scintillanti molto sottili e discreti. Ciò che ha colpito i fan è soprattutto il colore dell'abito, una sfumatura brillante di verde: anche la regina Elisabetta ha indossato un completo smeraldo per chiudere le celebrazioni del Giubileo. Simbolo di speranza nel futuro o un omaggio al Regno Unito? In ogni caso è il verde è il colore di tendenza dell'estate 2022, da copiare per i look estivi!