Meghan Markle, quale fu davvero la sua reazione quando venne esclusa dal matrimonio di Pippa Middleton Ricordate il matrimonio di Pippa Middleton e James Matthews, al quale Meghan Markle non poté partecipare? Solo oggi è emersa tutta la verità sulla questione: ecco come reagì la Duchessa quando seppe che avrebbe preso parte solo al party post-nozze.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate il matrimonio di Pippa Middleton e James Matthews? Era il 2017 quando i due si sposarono e la cerimonia attirò le attenzioni dei media internazionali grazie agli invitati reali che parteciparono. Oltre a esserci William e Kate con i loro figli, a presenziare alla cerimonia non poteva mancare il principe Harry. All'epoca non era ancora fidanzato ufficialmente con Meghan Markle ma la notizia della relazione era già trapelata, dunque si pensava che fosse quello il motivo per cui l'attrice non poté apparire in pubblico fuori la chiesa di St Mark's. Se avesse fatto il contrario, infatti, avrebbe "rubato la scena" alla sposa. Oggi, però, è emersa una verità decisamente diversa.

La decisione di Pippa e Carole Middleton

Meghan Markle partecipò al matrimonio di Pippa Middleton solo al ricevimento post-nozze che venne celebrato in forma privata. A prendere la decisione di escluderla non fu solo la sposa ma anche sua mamma Carole Middleton, entrambe erano certe del fatto che l'attrice avrebbe attirato tutti i riflettori, rovinando quel grande giorno. Oggi l'esperta reale Camilla Tominey è tornata a parlare dell'accaduto, aggiungendo un dettaglio che le è stato rivelato di recente da due amici della Duchessa: Scobie e Durand. Di cosa si tratta? Stando alle indiscrezioni, la Markle non prese bene la scelta delle Middleton, anzi rimase letteralmente sconvolta quando venne "bandita".

Il matrimonio di Pippa Middleton

Cosa successe prima del matrimonio

I due amici di Meghan hanno spiegato che le Middleton pensarono addirittura di escluderla anche dal ricevimento ma, nel tentativo di "mantenere la pace in famiglia", cambiarono idea. Perché c'era tanto astio nei confronti di Meghan? A causa dei tabloid, che pochi giorni prima avevano ironizzato sul fatto che il matrimonio dell'anno si stava trasformando nel "matrimonio dei sederi" (con un chiaro riferimento al lato b di Pippa che fece il giro del mondo dopo il Royal Wedding della sorella Kate). La Duchessa, inoltre, fu costretta a sedersi lontana da Harry per tutta la serata a causa una strana regola imposta dalla sposa, secondo la quale nessuno avrebbe dovuto prendere posto accanto al proprio compagno.