Harry e la prima gravidanza di Meghan: perché venne annunciata poco dopo il matrimonio di Eugenie Perché Meghan Markle annunciò la sua prima gravidanza poche ore dopo il matrimonio di Eugenie? A rivelarlo è stato Harry nella sua autobiografia.

A cura di Valeria Paglionico

Harry e Meghan Markle continuano a far tremare la corona. A poche settimane dal lancio dell'esclusiva serie di Netflix in cui hanno raccontato dettagliatamente la loro storia d'amore, ora è stato il principe a sfidare i Windsor. Lo ha fatto con un'autobiografia "bomba", si intitola Spare e arriverà ufficialmente sul mercato martedì prossimo. Nonostante ciò, sono già trapelati alcuni capitoli che hanno fatto scandalo: Harry ha infatti rivelato tutte le verità oscure nascoste dietro la patinata vita di corte, non avendo paura delle possibili reazioni dei Royals. Dopo aver parlato del tentativo di "sabotaggio" del matrimonio del papà Carlo con Camilla, è passato al discusso annuncio della prima gravidanza di Meghan, arrivato secondo molti in un momento decisamente sbagliato.

L'annuncio della prima gravidanza di Meghan Markle

Nel settembre 2018 Harry e Meghan annunciarono ufficialmente che presto avrebbero avuto il loro primo figlio ma forse in pochi ricordano che la notizia venne diffusa dai media poco dopo un altro momento importante per i Windsor, il Royal Wedding della principessa Eugenie. La sposa e sua madre Sarah Ferguson non accettarono la cosa con serenità, anzi, si dice che fossero furiose dopo che la coppia mise in ombra tutto ciò che riguardava il matrimonio tanto atteso e soprattutto curato nei minimi dettagli. Come andarono le cose "dietro le quinte"? A rivelarlo è stato Harry in Spare, dove ha descritto passo dopo passo cosa accadde a palazzo quando comunicò ai membri della famiglia che sarebbe diventato papà per la prima volta.

Harry e Meghan al matrimonio di Eugenie

Perché la gravidanza è stata annunciata alle nozze di Eugenie

I primi a sapere della gravidanza di Meghan Markle furono Carlo e Camilla, ai quali fu Harry a dare la notizia durante il cocktail party che seguì il ricevimento organizzato per il matrimonio di Eugenie. L'allora principe di Galles ne fu molto lieto, tanto che non riuscì a trattenere il sorriso. Stessa cosa successe quando il principe fece l'annuncio a Kate e William. Il motivo per cui Harry non sembrò preoccuparsi del fatto che avrebbe potuto mettere "in ombra" la sposa? Una mera questione pratica: il giorno dopo sarebbe partito con la moglie per il tour dell'Australia e, visto che il pancino era sempre più evidente, voleva comunicare personalmente la cosa ai familiari. Insomma, si sarebbe trattato solo di un malinteso legato a una serie di eventi "male incastrati" e non, come insinuato dai tabloid, dell'ennesimo tentativo di Meghan di sopraffare mediaticamente le sue parenti reali.