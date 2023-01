William ed Harry, perché non volevano che papà Carlo sposasse Camilla Come hanno reagito i principi William ed Harry quando Carlo ha annunciato che avrebbe sposato Camilla? A rivelarlo è stato il secondogenito nel re nella biografia “Spare” che si preannuncia scoppiettante.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle potranno pure aver detto addio alla Royal Family da due anni ma a quanto pare non hanno alcuna intenzione di rinunciare ai riflettori. Sebbene all'inizio avessero dichiarato di allontanarsi dalla corona per vivere nella più totale privacy, ora sono diventati dei veri e propri divi della tv e dei giornali di gossip. Dopo aver rilasciato una serie Netflix dedicata alla loro storia d'amore, ora sono pronti per lanciare l'autobiografia di Harry: si intitola Spare, arriverà sul mercato martedì e fa già tremare i Windsor. Il principe ha raccontato diverse indiscrezioni della vecchia vita di corte, soffermandosi soprattutto sul matrimonio di suo padre Carlo con Camilla.

L'arrivo di Camilla dopo la morte di Diana

William ed Harry hanno sempre avuto un rapporto molto affiatato durante la loro infanzia e, sebbene le cose ad oggi siano cambiate in modo drastico, sono molti coloro che li ricordano da piccoli sempre fianco a fianco durante le apparizioni pubbliche (proprio come oggi succede ai piccoli George e Louis). Per loro la morte della mamma Diana è stata non poco traumatica e non sorprende che sia stato complesso accettare l'arrivo di Camilla in famiglia al posto della compianta Duchessa. È stato Harry nella sua biografia a tornare ad affrontare l'argomento "spinoso": ha raccontato che sia lui che il fratello non volevano che il padre Carlo la sposasse.

Harry e William ai funerali della regina

Cosa dissero i principi al papà Carlo

Stando a quanto dichiarato in Spare, Harry e William avrebbero "pregato" Carlo di non compiere quel grande passo, avevano il timore che la donna venisse ingiustamente paragonata a Diana, diventando semplicemente la loro matrigna. Per essere precisi, i principi dissero al padre che avrebbero accolto col sorriso Camilla ma lo pregarono di non sposarsi di nuovo dopo la morte di Diana. L'attuale re rifiutò le loro richieste e il resto ormai è storia: Camilla è diventata regina consorte sul piano sentimentale ha dimostrato di essere la compagna perfetta per l'attuale re. Kensington Palace e Buckingham Palace al momento non hanno ribattuto contro le informazioni trapelate ma non si esclude che possano farlo dopo la pubblicazione ufficiale.