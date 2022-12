George e Louis come William ed Harry: il dolce gesto del fratello maggiore alla messa di Natale Il principe George e il fratellino Louis hanno partecipato alla prima messa di Natale fianco a fianco e hanno incantato tutti con la loro dolcezza. Non sorprende, dunque, che in molti vedendoli abbiano ricordato ricordato William ed Harry quando erano piccoli.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale appena passato è stato molto particolare per la Royal Family: è stato il primo senza la regina Elisabetta II, morta lo scorso settembre. A prendere il suo posto è stato il nuovo re Carlo III, che ha deciso di non rinunciare alle tradizioni tramandate dalla mamma, dal banchetto in famiglia della vigilia alla messa a Sandringham del 25 dicembre. È stato proprio durante quest'ultima apparizione pubblica che i media si sono concentrati su un dettaglio dolcissimo: i fratellini George e Louis sembrano ripercorrere le orme di William ed Harry. Ecco qual è stato il gesto che ha ricordato il rapporto che i due principi condividevano da piccoli.

Com'erano William ed Harry da bambini

Oggi William ed Harry fanno vite completamente diverse e, almeno stando a quanto dichiarato dai tabloid, sembrerebbero essere arrivati ai ferri corti. Le cose, però, non sono sempre state così, anzi, da bambini erano inseparabili e a renderli ancora più uniti è stato il momento difficile vissuto dopo la morte di mamma Diana. La cosa che di sicuro in molti ricordano è che all'epoca il maggiore era molto premuroso verso il fratello più piccolo, proprio come se si sentisse il più responsabile e volesse proteggerlo. Oggi quelle scene sembrano ripetersi con George e Louis come dimostrato durante il primo Natale ufficiale del terzogenito dei principi di Galles.

I principi del Galles alla messa di Natale

Cosa hanno comunicato i gesti di George

Per George e Louis questa è stata la prima messa di Natale a cui hanno partecipato fianco a fianco e inevitabilmente tutti gli occhi erano puntati su di loro. In molti hanno notato che il linguaggio del corpo del maggiore sottintendeva una certa premura nei confronti del fratellino. Aveva la schiena piegata in avanti lo sguardo rivolto verso il basso e la mano poggiata sulla schiena in segno di supporto: con i gesti George gli ha voluto dire "Tranquillo, ci sono io con te". Insomma, a quanto pare ha ricoperto alla perfezione i panni del fratello maggiore e gli esperti reali non hanno potuto fare a meno di commuoversi di fronte questo dolcissimo dettaglio.