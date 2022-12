Come sarà il Natale di George, Charlotte e Louis: dalla recita a scuola ai regali per Archie e Lilibet Come sarà il Natale di George, Charlotte e Louis? I principini hanno dato il via ai preparativi e, tra recite a scuola e regali per i cugini Archie e Lilibet, stanno cominciando a rendere le feste davvero speciali.

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2022 si avvicina e anche la Royal Family si sta preparando per rendere tutto speciale, visto che queste saranno le prime feste in gran stile dopo la pandemia. I palazzi sono stati decorati ad hoc con maxi alberi e omaggi alla regina, mentre l'agenda dei Windsor si sta riempiendo di appuntamenti istituzionali, dalla cena a palazzo del 24 dicembre alla tradizionale messa natalizia. La cosa che in pochi sanno è che anche i principini George, Charlotte e Louis faranno qualcosa di particolare per rendere le festività memorabili: dopo aver preso parte alla tradizionale cartolina di famiglia, ecco quali sono le attività a cui si stanno dedicando nella loro nuova scuola.

Come festeggiano il Natale a scuola George, Charlotte e Louis

Dallo scorso settembre George, Charlotte e Louis stanno frequentando la Lambrook School a Windsor e, sebbene i primi giorni siano stati non poco movimentati a causa della morte della bisnonna, sono riusciti ad ambientarsi al meglio. In questi giorni che precedono il Natale si stanno dedicando a diverse attività a tema insieme agli amichetti, basti pensare al fatto che a tutti gli studenti viene data la possibilità di esibirsi nell'evento natalizio che preferiscono, dalla realizzazione dei Christingle (le arance decorate) ai canti, fino ad arrivare alle recite per la rappresentazione della Natività. A fine semestre, inoltre, si terrà un concerto di fine semestre.

George, Charlotte e Louis alla Lambrook School

I principini si scambiano regali "a distanza"

Questo Natale sarà il primo senza la regina ma la "macchina organizzativa" della Royal Family non ha alcuna intenzione di fermarsi. Carlo III non ha voluto cambiamenti rispetto alle tradizionali feste della mamma Elisabetta II, dunque riunirà la famiglia per lo scambio di doni e per la messa del 25 proprio come si è sempre fatto negli ultimi 70 enni. Harry e Meghan non ci saranno ma i piccoli George, Charlotte e Louis non li hanno dimenticati, anzi, stanno preparando dei regalini da inviare da Londra ai cuginetti Archie e Lilibet. A dare il via alla tradizione di scambiarsi doni "a distanza" è stata Kate Middleton, che ha così provato a non allontanare i principini. La Markle ha sempre ricambiato, a prova del fatto che ha apprezzato molto l'idea.