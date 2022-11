Natale 2022, come sono decorati il Castello di Windsor e le altre residenze della Royal Family Nonostante il lutto per la morte della regina Elisabetta I, la royal family ha scelto di festeggiare ugualmente il Natale 2022 e sono state svelate le decorazioni delle residenze reali.

A cura di Clara Salzano

L’albero di Natale 2022 nel castello di Windsor – Foto Royal Collection Trust

Manca meno di un mese a Natale e la royal family, nonostante il clima meno festoso per il lutto della regina Elisabetta I, non ha fermato i preparativi per le decorazioni natalizie nelle residenze reali inglesi. Ad inaugurare lo spirito natalizio 2022 nei luoghi della famiglia reale britannica è il famoso Castello di Windsor, dove dal 24 novembre, esattamente un mese prima della Vigilia di Natale come da tradizione, è stato addobbato un abete alto 6 metri e decorate varie sale con foglie e ghirlande.

Il Natale 2022 al Castello di Windsor

Il Castello di Windsor è pronto per accogliere il Natale e i numerosi visitatori. Il Royal Collection Trust ha condiviso le prime immagini delle decorazioni natalizie al Castello di Windsor per il Natale 2022. I visitatori potranno apprezzare lo spirito natalizio sin dall'arrivo con ghirlande ai cancelli, fogliame e lampioni addobbati. Il grande protagonista è sicuramente l'albero di Natale del castello, un abete Nordmann di 6 metri, allestito nella St George's Hall. È stato decorato con 3.000 luci, addobbi scintillanti, nastri di velluto e raso viola. L'albero sarà visitabile fino al 2 gennaio 2023.

Le decorazioni al Castello di Windsor

La grande tavola della Waterloo Chamber è stata imbandita con una festosa esposizione di oggetti decorativi della Royal Collection, frutta e fogliame sotto luminosi lampadari. Ghirlande e foglie decorano anche la grande scalinata che conduce agli appartamenti di rappresentanza del castello.

Le decorazioni al Castello di Windsor – Foto Royal Collection Trust

Per un monumento di tale importanza come il Castello di Windsor non basta sicuramente un solo albero ed è per questo che è stato allestito un secondo abete nel Crimson Drawing Room. Infine la Garter Tower all'estremità occidentale del castello è stata illuminata per le festività natalizie con proiezioni e luci natalizie che immergono nel perfetto spirito natalizio.

Le decorazioni natalizie al Palazzo di Holyroodhouse

Non solo il Castello di Windosr ma si prepara al Natale 2022 anche il Palazzo di Holyroodhouse, la residenza reale in Scozia dove la royal family è solita trascorrere le festività. Le decorazioni natalizie saranno inaugurate il 1° dicembre 2022 con due enormi alberi di Natale posizionate nella Sala del Trono e nella Grande Galleria. Scintillanti ghirlande addobberanno la Grande Scala che conduce agli storici Appartamenti di Stato. Nella Royal Dining Room la tavola sarà allestita con l'argenteria del servizio di Giorgio V e della regina Mary realizzato nel 1935 in occasione del loro Giubileo d'argento. Fiori, fogliame stagionale e ghirlande completano gli addobbi nel perfetto spirito natalizio.