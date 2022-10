Il Natale nelle residenze reali inglesi, dal Castello di Windsor al Palazzo di Holyroodhouse Dal 24 novembre 2022 al 3 gennaio 2023 sarà possibile visitare il Castello di Windsor e il Palazzo di Holyroodhouse per vivere il Natale come la famiglia reale inglese.

A cura di Clara Salzano

Il Natale al Castello di Windsor

Mentre la famiglia reale è solita trascorrere le festività natalizie presso la Sandringham House, i sudditi potranno trascorrere il Natale presso alcune residenze reali come il Castello di Windsor e il Palazzo di Holyroodhouse. I visitatori potranno vedere dal 24 novembre 2022 al 2 gennaio 2023 gli appartamenti di Stato addobbati per le feste natalizie con alberi di Natale e luci scintillanti. In alcune date selezionati i visitatori potranno accedere anche a visite dedicate di Buckingham Palace.

Il Natale al Castello di Windsor

Il Natale al Castello di Windsor

Un grande abete Nordmann alto 6 metri sarà posizionato nella St George's Hall del Castello di Windsor per chi deciderà di visitare l'importante monumento durante le festività natalizie.. Il maestoso albero sarà presso appositamente da un bosco nelle vicinanze del Windsor Great Park e addobbato per il Natale. Anche la Crimson Drawing Room del castello sarà decorata con un meraviglioso albero di Natale che è già una delle stanze più ornate del castello. I visitatori potranno entrare negli appartamenti privati progettati per Giorgio IV che oggi vengono usati utilizzate dalla Famiglia Reale per eventi ufficiali. Gli esterni del castello. con il recinto e le scalinate saranno inoltre decorate con ghirlande e luci scintillante per immergere i visitatori nella perfetta atmosfera natalizia.

L’atmosfera natalizia della Crimson Drawing Room

Le festività natalizie al Palazzo di Holyroodhouse

Grandi alberi di Natale, ghirlande e luci festose saranno allestiti anche presso il Palazzo di Holyroodhouse che sarà aperto ai visitatori per le Feste. Particolarmente decorate saranno la Sala del Trono e la Grande Galleria oltre alla Grande Scalinata che conduce agli storici Appartamenti di Stato dove saranno usate ghirlande di velluto, bacche scintillanti e fogliame stagionale. I visitatori potranno inoltre vedere una tavola reale apparecchiata per Natale nella Royal Dining Room dove sarà usato il servizio d'argento presentato al re Giorgio V e alla regina Mary nel 1935 in occasione del loro Giubileo d'argento così da far sentire ai visitatori il vero spirito natalizio della famiglia reale inglese.

Leggi anche Dormire nel Castello di Monte Cristo che fu residenza dello scrittore Alexandre Dumas