Abolito il limite dei 100 ml per i liquidi in aereo: in quali aeroporti è realtà La parte più noiosa di un viaggio in aereo? Dover ricordare di riporre i liquidi in contenitori di 100 ml da cacciar fuori dal bagaglio a mano nel momento dei controlli. Presto, però, questi limiti potrebbero essere aboliti in tutto il mondo: ecco quali sono gli aeroporti che hanno già approvato il provvedimento.

A cura di Valeria Paglionico

La parte peggiore di un viaggio in aereo? Affrontare i controlli di sicurezza. Negli aeroporti di tutto il mondo vengono infatti imposte delle precise regole che indicano cosa si può portare o meno all'interno del bagaglio a mano. Queste sono particolarmente stringenti quando si parla di liquidi, che devono essere riposti in boccette di al massimo 100 ml. Ora, però, le cose potrebbero cambiare presto in modo drastico: il London City Airport è il secondo in Inghilterra (dopo Teeside e Newcastle) ad aver abolito questa limitazione. Al posto dei classici controlli "umani", sono stati introdotti gli scanner Ct, ovvero dei dispositivi che utilizzano la tomografia computerizzata per visualizzare immagini in 3D in modo molto più dettagliato.

Cosa significa nello specifico? Che con un semplice passaggio sotto lo scan viene analizzata la struttura molecolare del contenuto della borsa, così da rilevare in pochi secondi se sono presenti delle potenziali minacce. Così facendo, il nuovo limite per i liquidi è di ben 2 litri e i contenitori in cui sono conservati possono rimanere tranquillamente nel bagaglio a mano senza dover essere riposti negli appositi sacchetti di plastica trasparente. Questa tecnologia era già stata testata per la prima volta in Europa a Shannon, nell'Irlanda occidentale, e lì è dal marzo 2022 che liquidi, cosmetici e lozioni di ogni tipo sono ammessi in volo.

L'obiettivo del governo britannico ora è installare nuovi scanner negli aeroporti di tutto il paese entro il 2024, così da rendere i viaggi decisamente più confortevoli. Certo, molto probabilmente questa scadenza verrà ritardata per l'assenza materiale dei macchinari necessari, ma è chiaro che si tratta di un passo rivoluzionario nel settore. Le norme sui liquidi vigenti furono introdotte frettolosamente nel 2006 come "misure temporanee" per proteggere gli aeroporti da ogni tipo di attacco terroristico, visto che con il limite di 100 ml è praticamente impossibile assemblare bombe o esplosivi a bordo. Considerando però le incredibili evoluzioni tecnologiche che ci sono state negli ultimi 20 anni, queste regole stanno diventando obsolete: è arrivato davvero il momento di una rivoluzione drastica in tutto il mondo?