Perché Meghan Markle non potrebbe usare il titolo Sua Altezza Reale Meghan Markle è finita ancora una volta al centro delle polemiche e il motivo è molto semplice: continuerebbe a farsi chiamare Sua Altezza Reale. Ha il diritto di farlo?

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti da anni, dicendo addio ai rigidi obblighi di corte e ritrovando la loro tanto agognata indipendenza. Nonostante ciò, continuano a essere associati ai Windsor, tanto che ogni notizia che li riguarda, soprattutto quando si riferisce a presunte rotture definitive con le "teste coronate", fa sempre un certo scalpore. L'ultima arrivata riguarda l'ex Duchessa che, a dispetto di quanto imposto inizialmente dalla compianta regina Elisabetta II, starebbe usando in modo improprio il titolo Sua Altezza Reale: ecco cosa sta accadendo.

Il titolo stampato sulle marmellate del suo brand

In seguito al Royal Wedding con Harry, Meghan Markle ha acquisito di diritto i titoli di Sua Altezza Reale, duchessa di Sussex, contessa di Dumbarton, baronessa Kilkeel. Questi privilegi sono però venuti a "cadere" nel momento in cui insieme al marito ha abbandonato la corte dei Windsor: così facendo ha ritrovato la sua libertà ma ha perso ogni forma di beneficio sia economico che nobiliare. Ora, però, la questione è tornata a far discutere e il motivo è molto semplice: Meghan continua a farsi chiamare Sua Altezza Reale e a dimostrarlo è stata una delle sue marmellate. Ha regalato il prodotto all'amica giornalista che l'ha intervistata, Jamie Kern Lima, decorando il vasetto con il biglietto che recita "Un omaggio di Sua Altezza Reale la duchessa di Sussex".

Quand'è che Meghan può farsi chiamare Sua Altezza Reale

Meghan Markle ha il diritto di farsi chiamare con questo ambito titolo? Assolutamente no e a stabilirlo fu la regina Elisabetta II, che all'epoca della Megxit impose a lei e al marito di non poter utilizzare i titoli di Sua Altezza Reale poiché non volevano più essere membri attivi della Famiglia Reale. I due hanno invece sempre potuto continuare a usare il titolo di duchi del Sussex nelle comunicazioni ufficiali, a patto che non venisse sfruttato per fini commerciali. Qual è la "scappatoia" usata da Meghan per evitare una incomprensione familiare? Sebbene abbia stampato quell'HRH (Her Royal Highness) su una delle marmellate del suo brand, l'ha regalata a un'amica, dunque ha trasformato il prodotto in un pensiero di ringraziamento tra privati. In questo caso non c'è nulla che la Royal Family possa contestarle: nella vita privata può continuare a fare ciò che meglio crede senza essere sottoposta al giudizio reale.