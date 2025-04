Il debutto del brand di Meghan Markle: vende tisane, biscotti al burro e granelli di fiori

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha ormai detto addio da tempo alla Royal Family britannica ma, a dispetto di quanto in molti pensavano, è riuscita a reinventarsi. Trasferitasi stabilmente negli Stati Uniti col marito Harry, un anno fa la lanciato il suo marchio di lifestyle chiamato American Riviera Orchard e ha cominciato a far assaggiare la sua marmellata di lamponi ad alcune amiche star. Di recente, però, si è ancora una volta rinnovata: a pochi mesi dall'arrivo su Netflix con With Love, Meghan, ha lanciato sul mercato un nuovo marchio tutto suo, As Ever. Lo ha comunicato lei stessa ai followers lo scorso 31 marzo, quando ha inviato a tutti una newsletter con oggetto "Made with love".

Come è nato As Ever

Ispirato allo show di Netflix prodotto di recente, il nuovo marchio di Meghan Markle As Ever è dedicato all'arte della tavola e all'ospitalità. Quali sono i prodotti che ne fanno parte? Tisane, crêpes, granelli di fiori, biscotti, miele millefiori, marmellata, insomma, tutto il necessario per rendere la propria casa un posto "magico". Da dove le è venuta l'idea? Lo ha spiegato lei stessa con queste parole: "Da quando ho memoria, ho sempre sognato modi semplici per elevare il quotidiano all'eccezionale. Ho sempre saputo di voler trasformare queste idee in qualcosa di reale e di creare oggetti belli che suscitassero connessioni e celebrassero momenti tranquilli e significativi".

Meghan Markle sostiene uno stile di vita sano

Ogni articolo proposto da Meghan è ispirato alle sue esperienze personali, dal tè limone e zenzero che ha lo stesso sapore della bevanda calda che produce coi limoni del suo giardino alle crêpes le ricordano il periodo in cui viaggiavo con lo zaino in spalla in Francia. L'obiettivo è quello di sostenere uno stile di vita sano e responsabile (anche perché tutti i vasetti di vetro possono essere riciclati). "Spero che quando vedrete ciò per cui ho lavorato così duramente sarete incoraggiati a sapere che, qualunque cosa la vita vi porti, potete farcela anche voi. Il vostro valore, la vostra creatività, la vostra gioia: siete voi, come siete sempre stati e sempre sarete. Tu sei te – Come sempre, e per sempre", ha spiegato l'ex Duchessa.